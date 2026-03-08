Видео
Главная Новости дня Буданов поздравил украинок с праздником и поблагодарил за их подвиги

Буданов поздравил украинок с праздником и поблагодарил за их подвиги

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 14:15
Буданов поздравил украинских женщин с 8 марта и поблагодарил их за силу
Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

В Международный женский день глава Офиса Президента Кирилл Буданов поздравил украинок. Он отметил, что их сила и характер заслуживают уважения.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на заявление руководителя Офиса Президента, опубликованное в воскресенье, 8 марта.

Читайте также:

Буданов поздравил украинок

Как отметил Буданов, украинские женщины являются настоящим образцом свободного и сильного характера, а также примером смелой и преданной борьбы за права и достоинство.

Керівник ОП Кирило Буданов звернувся до українських жінок та привітав їх зі святом
Сообщение Буданова. Фото: скриншот

"Мы бережем множество таких историй с древних времен Руси-Украины и вдохновляемся ими — например, фигурой княгини Ольги, которая руководила великим государством, вела эффективную дипломатию, а при необходимости применяла жесткие рычаги", — отметил руководитель ОП.

Буданов отметил, что сейчас тысячи женщин стали на защиту Родины. Украинки отвоевывают независимость государства в рядах Сил безопасности и обороны.

"Они заслуживают слов уважения и благодарности сейчас и всегда, как и миллионы тех, кто волонтерит, спасает, помогает, воспитывает, неутомимо работает, творит украинскую мысль, историю, культуру, обогащает наследие нашей нации историями борьбы и успеха. Спасибо всем женщинам — за ежедневные подвиги во имя Украины", — написал Буданов.

Поздравления для украинок

Украинских женщин также поздравил Президент Владимир Зеленский, он поблагодарил за лидерство, решительность и заботу. Глава государства отметил, что сила украинских женщин проявляется ежедневно.

Поздравили женщин и пограничники в Одессе. Военные вышли на побережье, чтобы подарить горожанам тюльпаны, теплые слова и искренние улыбки.

женщины Кирилл Буданов украинка 8 марта праздник
Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
