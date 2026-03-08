Видео
Главная Новости дня Зеленский поблагодарил украинок за силу и выдержку

Зеленский поблагодарил украинок за силу и выдержку

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 09:44
Международный женский день 8 марта — Зеленский поздравил украинок
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным днем борьбы за права женщин, который празднуется 8 марта, и поблагодарил их за вклад в жизнь государства. Глава государства подчеркнул, что роль украинских женщин особенно важна во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на поздравление украинского лидера.

Глава государства подчеркнул, что сила украинских женщин проявляется ежедневно — в защите страны, поддержке семей и работе в различных сферах.

Зеленський привітав українок з 8 березня
Встреча военнопленных. Фото: Офис президента

"Сила и роль украинских женщин — это не один день. Это все 365 дней. Украинские женщины защищают страну, ждут родных и поддерживают любимых, воспитывают детей в нелегких условиях войны, создают, исследуют, спасают, обучают, лечат. Спасибо за вашу решимость, лидерство, заботу и профессионализм. Спасибо за все, что вы делаете каждый день", — написал Зеленский.

Зеленський привітав з 8 березня
Поздравление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Международный день борьбы за права женщин

Сегодня, 8 марта, в Украине и мире отмечают Международный женский день. Журналисты Новини.LIVE рассказали об истории возникновения этого дня и причинах, по которым в Украине все чаще поднимают вопрос о возможном отказе от его празднования.

Также 8 марта в Киеве запланирован Марш женщин. Участницы акции планируют выступить против отдельных положений новой редакции Гражданского кодекса. В частности, речь идет о предложении ввести обязательный шестимесячный срок для примирения супругов перед разводом, а также о запрете расторжения брака во время беременности.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
