Международный женский день 8 марта — Зеленский поздравил украинок

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинок с Международным днем борьбы за права женщин, который празднуется 8 марта, и поблагодарил их за вклад в жизнь государства. Глава государства подчеркнул, что роль украинских женщин особенно важна во время полномасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на поздравление украинского лидера.

Зеленский поздравил украинок с Международным женским днем

Глава государства подчеркнул, что сила украинских женщин проявляется ежедневно — в защите страны, поддержке семей и работе в различных сферах.

Встреча военнопленных. Фото: Офис президента

"Сила и роль украинских женщин — это не один день. Это все 365 дней. Украинские женщины защищают страну, ждут родных и поддерживают любимых, воспитывают детей в нелегких условиях войны, создают, исследуют, спасают, обучают, лечат. Спасибо за вашу решимость, лидерство, заботу и профессионализм. Спасибо за все, что вы делаете каждый день", — написал Зеленский.

Поздравление Владимира Зеленского. Фото: скриншот из Telegram

Международный день борьбы за права женщин

Сегодня, 8 марта, в Украине и мире отмечают Международный женский день. Журналисты Новини.LIVE рассказали об истории возникновения этого дня и причинах, по которым в Украине все чаще поднимают вопрос о возможном отказе от его празднования.

Также 8 марта в Киеве запланирован Марш женщин. Участницы акции планируют выступить против отдельных положений новой редакции Гражданского кодекса. В частности, речь идет о предложении ввести обязательный шестимесячный срок для примирения супругов перед разводом, а также о запрете расторжения брака во время беременности.