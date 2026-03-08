Відео
Головна Новини дня Зеленський відзначив силу та роль українських жінок

Зеленський відзначив силу та роль українських жінок

Дата публікації: 8 березня 2026 09:44
Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем 8 березня
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним днем боротьби за права жінок, який святкують 8 березня, і подякував їм за внесок у життя держави. Глава держави наголосив, що роль українських жінок особливо важлива під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на привітання українського лідера.

Глава держави підкреслив, що сила українських жінок проявляється щодня — у захисті країни, підтримці родин і роботі в різних сферах.

Зеленський привітав українок з 8 березня
Зустріч військовополонених. Фото: Офіс президента

"Сила і роль українських жінок — це не один день. Це всі 365 днів. Українські жінки захищають країну, чекають рідних і підтримують коханих, виховують дітей у нелегких умовах війни, створюють, досліджують, рятують, навчають, лікують. Дякую за вашу рішучість, лідерство, турботу і професійність. Дякую за все, що ви робите щодня", — написав Зеленський.

Зеленський привітав з 8 березня
Привітання Володимира Зеленського. Фото: скриншот з Telegram

Міжнародний день боротьби за права жінок

Сьогодні, 8 березня, в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день. Журналісти Новини.LIVE розповіли про історію виникнення цього дня та причини, через які в Україні дедалі частіше порушують питання про можливу відмову від його святкування.

Також 8 березня у Києві запланований Марш жінок. Учасниці акції планують виступити проти окремих положень нової редакції Цивільного кодексу. Зокрема, йдеться про пропозицію запровадити обов'язковий шестимісячний термін для примирення подружжя перед розлученням, а також про заборону розірвання шлюбу під час вагітності.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
