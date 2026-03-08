8 березня — історія боротьби за права жінок, традиції та сучасні виклики

Дівчина з квітами. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 березня, в Україні та світі відзначають Міжнародний жіночий день. Для одних це свято весни та квітів, для інших — день боротьби за рівність і права жінок.

Новини.LIVE розповідають, як виникло це свято та чому Україна хоче відмовитись від нього.

Як виник Міжнародний жіночий день

Насправді історія цього свята значно глибша, ніж радянська традиція дарувати тюльпани. Міжнародний жіночий день виник як частина світового руху за рівні можливості для жінок і сьогодні має глобальне значення.

Перші протести жінок за рівні умови праці відбувалися ще в середині XIX століття в Європі та США. У 1908 році в Нью-Йорку відбувся великий марш робітниць, які вимагали скорочення робочого дня, справедливої оплати праці та виборчого права.

Марш робітниць у США. Фото: crfashionbook.com

Ідея створити міжнародний день солідарності жінок прозвучала у 1910 році на соціалістичній конференції в Копенгагені. Її запропонувала німецька активістка Клара Цеткін.

На полях конференції в Копенгаген, 1910 рік. Фото: Wikimedia

Уже за рік цей день почали відзначати в різних країнах Європи.

Пізніше 8 березня пов’язали і з подіями Лютневої революції 1917 року, коли жіночі протести в Петрограді стали одним із факторів політичних змін у Російській імперії.

Як змінився зміст свята

У Радянському Союзі первісний сенс дня поступово трансформували. Влада намагалася відійти від теми боротьби за права і зробила акцент на символічному святі жіночності. Саме тоді з’явилися звичні атрибути — листівки, квіти та привітання.

Через це у багатьох пострадянських країнах 8 березня довгий час сприймалося насамперед як свято весни. Водночас у світі цей день залишився нагадуванням про рівність і права жінок.

Визнання на міжнародному рівні

У 1975 році Організація Об’єднаних Націй надала 8 березня офіційний статус Міжнародного дня боротьби за права жінок. Відтоді щороку ООН визначає окрему тему, пов’язану з гендерною рівністю — від ролі жінок у політиці до проблем насильства та дискримінації.

Попри значний прогрес, багато проблем залишаються актуальними. За світовими даними, жінки отримують меншу оплату праці, частіше виконують неоплачувану домашню роботу та мають нижче представництво у політичному керівництві.

Чому Україна хоче відмовитись від цього свята

Навколо 8 березня в Україні вже багато років тривають дискусії. Ще в лютому 2023 року група нардепів запропонувала відмовитися від 8 березня як "спадщини московського режиму" та встановити натомість суто українські свята.

Чоловіки купують жінкам квіти. Фото: Новини.LIVE

Зовсім нещодавно у Раді з’явилась ініціатива, у якій пропонують День жінки святкувати 25 лютого.

Проте офіційно статус Міжнародного жіночого дня в Україні зміниться лише за умови успішного голосування за таку ініціативу в парламенті та підпису президента.

Сьогодні 8 березня у світі дедалі частіше сприймають як день солідарності та нагадування про важливість рівних прав і можливостей. У багатьох країнах у цей день проходять марші та громадські акції, спрямовані на привернення уваги до проблем дискримінації, насильства та стереотипів.

Тому для сучасного світу 8 березня — це не лише привід для привітань, а й нагадування про довгий шлях до рівноправ’я та необхідність продовжувати цю роботу.

Які заходи плануються в Україні у жіночий день

8 березня у Києві відбудеться Марш жінок. Вони планують виступити проти редакції нового Цивільного кодексу. Зокрема проти таких пунктів, як обов'язковий шестимісячний термін для примирення подружжя перед розлученням та заборона розриву шлюбу під час вагітності.

В Одесі Марш за права жінок відбувся 5 березня. Основними темами були рівні можливості на роботі, боротьба із сексизмом та необхідності більшої участі жінок в ухваленні рішень.