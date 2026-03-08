8 марта — кто основал, какое значение имеет и почему Украина хочет отказаться от этого праздника

Девушка с цветами. Фото: Новини.LIVE

8 марта, во многих странах мира отмечают Международный женский день. Для кого-то это повод подарить цветы и почувствовать весну, а для кого-то — день, чтобы вновь обратить внимание на борьбу женщин за равные права и возможности.

Новини.LIVE рассказывают, как возник этот праздник и почему Украина хочет отказаться от него.

Реклама

Читайте также:

Как возник Международный женский день

На самом деле история этого праздника значительно глубже, чем советская традиция дарить тюльпаны. Международный женский день возник как часть мирового движения за равные возможности для женщин и сегодня имеет глобальное значение.

Первые протесты женщин за равные условия труда происходили еще в середине XIX века в Европе и США. В 1908 году в Нью-Йорке состоялся большой марш работниц, которые требовали сокращения рабочего дня, справедливой оплаты труда и избирательного права.

Марш работниц в США. Фото: crfashionbook.com

Идея создать международный день солидарности женщин прозвучала в 1910 году на социалистической конференции в Копенгагене. Ее предложила немецкая активистка Клара Цеткин.

На полях конференции в Копенгаген, 1910 год. Фото: Wikimedia

Уже через год этот день начали отмечать в разных странах Европы.

Позже 8 марта связали и с событиями Февральской революции 1917 года, когда женские протесты в Петрограде стали одним из факторов политических изменений в Российской империи.

Как изменилось содержание праздника

В Советском Союзе первоначальный смысл дня постепенно трансформировали. Власть пыталась отойти от темы борьбы за права и сделала акцент на символическом празднике женственности. Именно тогда появились привычные атрибуты — открытки, цветы и поздравления.

Поэтому во многих постсоветских странах 8 марта долгое время воспринималось прежде всего как праздник весны. В то же время в мире этот день остался напоминанием о равенстве и правах женщин.

Признание на международном уровне

В 1975 году Организация Объединенных Наций предоставила 8 марта официальный статус Международного дня борьбы за права женщин. С тех пор ежегодно ООН определяет отдельную тему, связанную с гендерным равенством — от роли женщин в политике до проблем насилия и дискриминации.

Несмотря на значительный прогресс, многие проблемы остаются актуальными. По мировым данным, женщины получают меньшую оплату труда, чаще выполняют неоплачиваемую домашнюю работу и имеют более низкое представительство в политическом руководстве.

Почему Украина хочет отказаться от этого праздника

Вокруг 8 марта в Украине уже много лет продолжаются дискуссии. Еще в феврале 2023 года группа нардепов предложила отказаться от 8 марта как "наследия московского режима" и установить взамен сугубо украинские праздники.

Мужчины покупают женщинам цветы. Фото: Новини.LIVE

Совсем недавно в Раде появилась инициатива, в которой предлагают День женщины праздновать 25 февраля.

Однако официально статус Международного женского дня в Украине изменится только при условии успешного голосования за такую инициативу в парламенте и подписи президента.

Сегодня 8 марта в мире все чаще воспринимают как день солидарности и напоминание о важности равных прав и возможностей. Во многих странах в этот день проходят марши и общественные акции, направленные на привлечение внимания к проблемам дискриминации, насилия и стереотипов.

Поэтому для современного мира 8 марта — это не только повод для поздравлений, но и напоминание о долгом пути к равноправию и необходимости продолжать эту работу.

Какие мероприятия планируются в Украине в женский день

8 марта в Киеве состоится Марш женщин. Они планируют выступить против редакции нового Гражданского кодекса. В частности против таких пунктов, как обязательный шестимесячный срок для примирения супругов перед разводом и запрет разрыва брака во время беременности.

В Одессе Марш за права женщин состоялся 5 марта. Основными темами были равные возможности на работе, борьба с сексизмом и необходимость большего участия женщин в принятии решений.