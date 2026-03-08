Буданов привітав жінок із 8 березня — пригадав княгину Ольгу та подякував за силу

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов привітав українок з Міжнародним жіночим днем. Він подякував їм за відважний характер, силу і подвиги.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на заяву керівника Офісу Президента, опубліковану у неділю, 8 березня.

Буданов привітав українок

Як зазначив Буданов, українські жінки є справжнім взірцем вільного і сильного характеру, а також прикладом сміливої та відданої боротьби за права і гідність.

Повідомлення Буданова. Фото: скриншот

"Ми бережемо безліч таких історій з прадавніх часів Русі-України і надихаємось ними — наприклад, постаттю княгині Ольги, яка керувала великою державою, вела ефективну дипломатію, а за потреби застосовувала жорсткі важелі", — зазначив керівник ОП.

Буданов наголосив, що зараз тисячі жінок стали на захист Батьківщини. Українки відвойовують незалежність держави у лавах Сил безпеки та оборони.

"Вони заслуговують слів пошани та вдячності нині й повсякчас, як і мільйони тих, хто волонтерить, рятує, допомагає, виховує, невтомно працює, творить українську думку, історію, культуру, збагачує спадщину нашої нації історіями боротьби та успіху. Дякую усім жінкам — за щоденні подвиги в ім'я України", — написав Буданов.

Привітання для українок

Українських жінок також привітав Президент Володимир Зеленський. Він подякував за лідерство, рішучість та турботу. Глава держави зазначив, що сила українських жінок проявляється щодня.

Привітали жінок й прикордонники в Одесі. Військові вийшли на узбережжя, аби подарувати містянкам тюльпани, теплі слова та щирі посмішки.