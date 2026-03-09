Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов обратился в день рождения Тараса Шевченко к украинцам

Буданов обратился в день рождения Тараса Шевченко к украинцам

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 08:09
Буданов поздравил украинцев с днем рождения Шевченко
Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

В день рождения Тараса Шевченко глава Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам с публичным поздравлением. Он подчеркнул, что Шевченко и сегодня остается символом свободы, а его слова о борьбе звучат для Украины особенно остро.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Реклама
Читайте также:

Кирилл Буданов призвал украинцев отстаивать свободу

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обнародовал обращение по случаю дня рождения Тараса Шевченко.

"Не каждой нации выпадает судьба явить миру подобную фигуру. Но у Украины есть свой Кобзарь. Тарас Шевченко изобразил Украину как бы вне времени и создал вековечные установки", — написал Буданов.

null
Заявление Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Отдельно он привел одну из самых известных шевченковских строк: "Борітеся, поборете. Кандалы порвите. И вражьей злой кровью волю окропите".

Буданов подчеркнул, что эти слова для Украины не потеряли смысла и теперь.

"Мы выполняем его Завещание ежедневно. Украина борется ради того, чтобы на обновленной земле врага не было супостата", — заявил он.

В своем поздравлении Буданов также отметил, что именно Шевченко объединяет украинское стремление к свободе.

"Шевченко является тем, кто объединяет наше стремление к свободе. Кто воспел нашу борьбу, любовь к Украине и пронес этот эпос сквозь века", — отметил он.

День рождения Тараса Шевченко

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Его знают не только как поэта, но и как художника, а фигура Кобзаря в украинской истории считают символом национального возрождения, борьбы за свободу и самой украинской идентичности.

Также Кирилл Буданов поздравил украинок с Международным женским днем и объяснил, какие подвиги они совершают ежедневно. Также к поздравлениям присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский

украинцы Тарас Шевченко Украина Кирилл Буданов
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации