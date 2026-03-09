Буданов поздравил украинцев с днем рождения Шевченко

Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

В день рождения Тараса Шевченко глава Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам с публичным поздравлением. Он подчеркнул, что Шевченко и сегодня остается символом свободы, а его слова о борьбе звучат для Украины особенно остро.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Реклама

Читайте также:

Кирилл Буданов призвал украинцев отстаивать свободу

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обнародовал обращение по случаю дня рождения Тараса Шевченко.

"Не каждой нации выпадает судьба явить миру подобную фигуру. Но у Украины есть свой Кобзарь. Тарас Шевченко изобразил Украину как бы вне времени и создал вековечные установки", — написал Буданов.

Заявление Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Отдельно он привел одну из самых известных шевченковских строк: "Борітеся, поборете. Кандалы порвите. И вражьей злой кровью волю окропите".

Буданов подчеркнул, что эти слова для Украины не потеряли смысла и теперь.

"Мы выполняем его Завещание ежедневно. Украина борется ради того, чтобы на обновленной земле врага не было супостата", — заявил он.

В своем поздравлении Буданов также отметил, что именно Шевченко объединяет украинское стремление к свободе.

"Шевченко является тем, кто объединяет наше стремление к свободе. Кто воспел нашу борьбу, любовь к Украине и пронес этот эпос сквозь века", — отметил он.

День рождения Тараса Шевченко

Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Его знают не только как поэта, но и как художника, а фигура Кобзаря в украинской истории считают символом национального возрождения, борьбы за свободу и самой украинской идентичности.

Также Кирилл Буданов поздравил украинок с Международным женским днем и объяснил, какие подвиги они совершают ежедневно. Также к поздравлениям присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский