Буданов поздравил украинцев с днем рождения Шевченко

Буданов обратился в день рождения Тараса Шевченко к украинцам
В день рождения Тараса Шевченко глава Офиса президента Кирилл Буданов обратился к украинцам с публичным поздравлением. Он подчеркнул, что Шевченко и сегодня остается символом свободы, а его слова о борьбе звучат для Украины особенно остро.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.
Кирилл Буданов призвал украинцев отстаивать свободу
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов обнародовал обращение по случаю дня рождения Тараса Шевченко.
"Не каждой нации выпадает судьба явить миру подобную фигуру. Но у Украины есть свой Кобзарь. Тарас Шевченко изобразил Украину как бы вне времени и создал вековечные установки", — написал Буданов.
Отдельно он привел одну из самых известных шевченковских строк: "Борітеся, поборете. Кандалы порвите. И вражьей злой кровью волю окропите".
Буданов подчеркнул, что эти слова для Украины не потеряли смысла и теперь.
"Мы выполняем его Завещание ежедневно. Украина борется ради того, чтобы на обновленной земле врага не было супостата", — заявил он.
В своем поздравлении Буданов также отметил, что именно Шевченко объединяет украинское стремление к свободе.
"Шевченко является тем, кто объединяет наше стремление к свободе. Кто воспел нашу борьбу, любовь к Украине и пронес этот эпос сквозь века", — отметил он.
День рождения Тараса Шевченко
Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Его знают не только как поэта, но и как художника, а фигура Кобзаря в украинской истории считают символом национального возрождения, борьбы за свободу и самой украинской идентичности.
Также Кирилл Буданов поздравил украинок с Международным женским днем и объяснил, какие подвиги они совершают ежедневно. Также к поздравлениям присоединился и Президент Украины Владимир Зеленский
Читайте Новини.LIVE!