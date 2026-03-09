Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кирило Буданов звернувся до українців у день народження Шевченка

Кирило Буданов звернувся до українців у день народження Шевченка

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 08:09
Буданов привітав українців із днем народження Шевченка
Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов у день народження Тараса Шевченка, 9 берехня, опублікував звернення, в якому назвав Кобзаря постаттю, що об'єднує українське прагнення до свободи. У своєму дописі він згадав рядки із знаменитого вірша "Заповіт" та наголосив, що Україна щодня виконує цей заклик у боротьбі проти ворога.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Реклама
Читайте також:

Кирило Буданов закликав українців відстоювати свободу

Керівник Офісу президента Кирило Буданов оприлюднив звернення з нагоди дня народження Тараса Шевченка. 

"Не кожній нації випадає доля явити світові подібну постать. Але в України є свій Кобзар. Тарас Шевченко змалював Україну ніби поза часом і утворив віковічні настанови", — написав Буданов.

null
Заява Кирила Буданова. Фото: скриншот

Окремо він навів один із найвідоміших шевченкових рядків: "Борітеся, поборете. Кайдани порвіте. І вражою злою кровʼю волю окропіте".

Буданов підкреслив, що ці слова для України не втратили сенсу й тепер.

"Ми виконуємо його Заповіт щодня. Україна бореться заради того, щоб на оновленій землі врага не було супостата", — заявив він.

У своєму привітанні Буданов також наголосив, що саме Шевченко об'єднує українське прагнення до свободи.

"Шевченко є тим, хто обʼєднує наше прагнення до волі. Хто оспівав нашу боротьбу, любов до України і проніс цей епос крізь віки", — зазначив він. 

День народження Тараса Шевченка

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року на Черкащині. Його знають не лише як поета, а й як художника, а постать Кобзаря в українській історії вважають символом національного відродження, боротьби за свободу та самої української ідентичності.

Також Кирило Буданов вітав українок з Міжнародним жіночим днем та пояснив, які подвиги вони здійснюють щоденно. Також до привітань долучився й Президент України Володимир Зеленський

українці Тарас Шевченко Україна Кирило Буданов
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації