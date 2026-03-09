Буданов привітав українців із днем народження Шевченка

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов у день народження Тараса Шевченка, 9 берехня, опублікував звернення, в якому назвав Кобзаря постаттю, що об'єднує українське прагнення до свободи. У своєму дописі він згадав рядки із знаменитого вірша "Заповіт" та наголосив, що Україна щодня виконує цей заклик у боротьбі проти ворога.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова.

Кирило Буданов закликав українців відстоювати свободу

Керівник Офісу президента Кирило Буданов оприлюднив звернення з нагоди дня народження Тараса Шевченка.

"Не кожній нації випадає доля явити світові подібну постать. Але в України є свій Кобзар. Тарас Шевченко змалював Україну ніби поза часом і утворив віковічні настанови", — написав Буданов.

Заява Кирила Буданова. Фото: скриншот

Окремо він навів один із найвідоміших шевченкових рядків: "Борітеся, поборете. Кайдани порвіте. І вражою злою кровʼю волю окропіте".

Буданов підкреслив, що ці слова для України не втратили сенсу й тепер.

"Ми виконуємо його Заповіт щодня. Україна бореться заради того, щоб на оновленій землі врага не було супостата", — заявив він.

У своєму привітанні Буданов також наголосив, що саме Шевченко об'єднує українське прагнення до свободи.

"Шевченко є тим, хто обʼєднує наше прагнення до волі. Хто оспівав нашу боротьбу, любов до України і проніс цей епос крізь віки", — зазначив він.

День народження Тараса Шевченка

Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року на Черкащині. Його знають не лише як поета, а й як художника, а постать Кобзаря в українській історії вважають символом національного відродження, боротьби за свободу та самої української ідентичності.

Також Кирило Буданов вітав українок з Міжнародним жіночим днем та пояснив, які подвиги вони здійснюють щоденно. Також до привітань долучився й Президент України Володимир Зеленський