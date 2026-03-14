Буданов у День добровольця нагадав про подвиг героїв

Керівник Офісу президента Кирило Буданов. Фото: ОПУ

В Україні 14 березня відзначають День добровольця. Починаючи з 2014 року, а потім після початку повномасштабної війни, люди, що ніколи не тримали зброї, годинами стояли в чергах до військкоматів, щоб стати до лав оборонців. Сьогодні багато з них вже досвідчені командири.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Реклама

Читайте також:

День добровольця 14 березня

"Що спонукає цивільну людину в один день змінити звичне життя, взяти до рук зброю та стати на захист рідної землі? Любов до Батьківщини. Почуття обов'язку. Бажання захистити тих, кого любиш. У кожного добровольця — своя відповідь. Але всі вони зробили одне: крок уперед, коли інші ще вагалися", — сказав Буданов.

За його словами, саме добровольці з регулярною армією у 2014 році стали між ворогом і Україною, прийняли на себе удар і витримали.

Керівник ОПУ додав, що вже влютому 2022 року менеджери, програмісти, актори та інші люди, які ніколи не тримали зброї, годинами стояли в чергах до військкоматів, щоб стати до лав оборонців. Вже сьогодні багато з них — досвідчені командири, які своїми рішеннями та новаторським мисленням змінюють українське військо.

"Вічна пам'ять тим, хто поліг у боротьбі й повернувся "на щиті". Ваші імена — назавжди в історії України. Подяка і шана кожному добровольцю, хто сьогодні тримає стрій. Маю честь служити та воювати поруч із вами! Слава українським добровольцям! Слава Україні!" — підсумував Кирило Буданов.

Скриншот допису Кирила Буданова

Зазначимо Буданов також звертався до українців у день народження Тараса Шевченка. Він назвав Кобзаря постаттю, що об'єднує українське прагнення до свободи і згадав рядки з вірша "Заповіт".

Крім того, керівник ОПУ 8 березня звернувся до українок і згадав княгиню Ольгу. Він подякував жінкам за відважний характер, силу і подвиги.