День добровольца — почему 14 марта стало памятной датой

День добровольца — почему 14 марта стало памятной датой

Дата публикации 14 марта 2026 08:02
Какой праздник отмечают в Украине 14 марта — история основания Дня добровольца
Украинские добровольцы возле памятника Богдану Хмельницкому. Фото: AP

В Украине 14 марта чтят украинских добровольцев. Этот день посвящён гражданам, которые добровольно встали на защиту государства и его суверенитета.

Новини.LIVE рассказывает, как появился праздник и чем он актуален сегодня.

История праздника

Этот праздник установлен Верховной Радой Украины постановлением № 1822-VII от 17 января 2017 года, чтобы почтить мужество добровольцев, укрепить патриотический дух общества и привлечь внимание к их подвигам.

Именно 14 марта в 2014 году с Майдана Независимости на тренировочную базу в Новых Петровцах отправились первые 500 бойцов Самообороны Майдана, которые сформировали первый добровольческий батальон для защиты Украины от российской гибридной агрессии на востоке страны.

самооборона майдану
Самооборона Майдана. Фото: uainfo.org

Весной того же года при облгосадминистрациях начался набор в батальоны территориальной обороны, а также формировались добровольческие подразделения Национальной гвардии и полиции особого назначения. Отдельно добровольцы создавали независимые батальоны, которые стали щитом в начале российской вооруженной агрессии.

Война в Украине

В боях на востоке Украины 2014-2015 годов приняли участие почти 40 добровольческих батальонов, которые стали первыми, кто встал на защиту государства. Большинство из них позже интегрировались в государственные силовые структуры, став частью регулярных войск и спецподразделений.

Эти люди фактически спасли государственность Украины. Они участвовали в боевых операциях, в частности в обороне Донецкого аэропорта вместе с подразделениями Вооруженных Сил Украины, спецназовцами, аэромобильными и механизированными бригадами, полком "Днепр-1" и другими.

кіборги
Оборона Донецкого аэропорта. Фото: Facebook/Sergei Loiko

Следующий этап развития добровольческого движения начался в конце 2021 года с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления". Закон закрепил статус добровольческих формирований территориальных общин - военизированных подразделений, созданных на добровольной основе для участия в территориальной обороне.

После постановления Кабмина от 29 декабря 2021 года № 1449 начали формироваться первые объединения территориальной обороны, которые работают под непосредственным контролем командиров Сил территориальной обороны ВСУ.

Полномасштабное вторжение

Добровольческое движение стало масштабным 24 февраля 2022 года — в тот день Россия начала вторжение по всей территории Украины. Сотни тысяч украинцев стали на защиту Родины, вступая в ряды Вооруженных Сил и территориальной обороны.

Десятки тысяч людей вернулись из-за границы, среди них известные спортсмены, деятели культуры и специалисты разных профессий.

черги до ТЦК
Очереди в ТЦК во Львове. Фото: DailyLviv

Также к защитникам присоединились иностранцы: государство призвало их бороться за мир и демократию. Среди добровольцев были бывшие военные из Польши, Швеции, Дании, Германии, США, Великобритании, Литвы, Японии и многих других стран.

По указу президента от 28 февраля 2022 года № 82 с 1 марта 2022 года введен безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины (кроме граждан государства-агрессора).

Добровольцы в ВСУ

Отметим, что люди, которые добровольно вступают в армию, имеют ряд преимуществ. Они самостоятельно могут выбирать род войск, специальность и конкретную бригаду.

Более того, молодежь, которая добровольно согласилась на проект "контракт 18-24" может получить дополнительную финансовую награду.

Также добровольцами могут стать мужчины немобилизационного возраста — те, кому исполнилось 60 лет.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
