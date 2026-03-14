Какой праздник отмечают в Украине 14 марта — история основания Дня добровольца

День добровольца — почему 14 марта стало памятной датой
В Украине 14 марта чтят украинских добровольцев. Этот день посвящён гражданам, которые добровольно встали на защиту государства и его суверенитета.
как появился праздник и чем он актуален сегодня.
История праздника
Этот праздник установлен Верховной Радой Украины постановлением № 1822-VII от 17 января 2017 года, чтобы почтить мужество добровольцев, укрепить патриотический дух общества и привлечь внимание к их подвигам.
Именно 14 марта в 2014 году с Майдана Независимости на тренировочную базу в Новых Петровцах отправились первые 500 бойцов Самообороны Майдана, которые сформировали первый добровольческий батальон для защиты Украины от российской гибридной агрессии на востоке страны.
Весной того же года при облгосадминистрациях начался набор в батальоны территориальной обороны, а также формировались добровольческие подразделения Национальной гвардии и полиции особого назначения. Отдельно добровольцы создавали независимые батальоны, которые стали щитом в начале российской вооруженной агрессии.
Война в Украине
В боях на востоке Украины 2014-2015 годов приняли участие почти 40 добровольческих батальонов, которые стали первыми, кто встал на защиту государства. Большинство из них позже интегрировались в государственные силовые структуры, став частью регулярных войск и спецподразделений.
Эти люди фактически спасли государственность Украины. Они участвовали в боевых операциях, в частности в обороне Донецкого аэропорта вместе с подразделениями Вооруженных Сил Украины, спецназовцами, аэромобильными и механизированными бригадами, полком "Днепр-1" и другими.
Следующий этап развития добровольческого движения начался в конце 2021 года с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления". Закон закрепил статус добровольческих формирований территориальных общин - военизированных подразделений, созданных на добровольной основе для участия в территориальной обороне.
После постановления Кабмина от 29 декабря 2021 года № 1449 начали формироваться первые объединения территориальной обороны, которые работают под непосредственным контролем командиров Сил территориальной обороны ВСУ.
Полномасштабное вторжение
Добровольческое движение стало масштабным 24 февраля 2022 года — в тот день Россия начала вторжение по всей территории Украины. Сотни тысяч украинцев стали на защиту Родины, вступая в ряды Вооруженных Сил и территориальной обороны.
Десятки тысяч людей вернулись из-за границы, среди них известные спортсмены, деятели культуры и специалисты разных профессий.
Также к защитникам присоединились иностранцы: государство призвало их бороться за мир и демократию. Среди добровольцев были бывшие военные из Польши, Швеции, Дании, Германии, США, Великобритании, Литвы, Японии и многих других стран.
По указу президента от 28 февраля 2022 года № 82 с 1 марта 2022 года введен безвизовый режим для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины (кроме граждан государства-агрессора).
Добровольцы в ВСУ
Отметим, что люди, которые добровольно вступают в армию, имеют ряд преимуществ. Они самостоятельно могут выбирать род войск, специальность и конкретную бригаду.
Более того, молодежь, которая добровольно согласилась на проект "контракт 18-24" может получить дополнительную финансовую награду.
Также добровольцами могут стать мужчины немобилизационного возраста — те, кому исполнилось 60 лет.
