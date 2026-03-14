День українського добровольця — як виникло свято та чим воно актуальне сьогодні

Українські добровольці біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Фото: AP

Сьогодні, 14 березня, в Україні вшановують День українського добровольця. Ця пам’ятна дата присвячена людям, які добровільно стали на захист незалежності та територіальної цілісності України.

Новини.LIVE розповідає, як з’явилося свято та чим воно актуальне сьогодні.

Історія свята

Це свято встановлено Верховною Радою України постановою № 1822-VII від 17 січня 2017 року, щоб вшанувати мужність добровольців, зміцнити патріотичний дух суспільства та привернути увагу до їхніх подвигів.

Саме 14 березня у 2014 році з Майдану Незалежності на тренувальну базу в Нових Петрівцях вирушили перші 500 бійців Самооборони Майдану, які сформували перший добровольчий батальйон для захисту України від російської гібридної агресії на сході країни.

Самооборона Майдану. Фото: uainfo.org

Навесні того ж року при облдержадміністраціях розпочався набір до батальйонів територіальної оборони, а також формувалися добровольчі підрозділи Національної гвардії та поліції особливого призначення. Окремо добровольці створювали незалежні батальйони, які стали щитом на початку російської збройної агресії.

Війна в Україні

У боях на сході України 2014–2015 років взяли участь майже 40 добровольчих батальйонів, які стали першими, хто постав на захист держави. Більшість із них пізніше інтегрувалися у державні силові структури, ставши частиною регулярних військ та спецпідрозділів.

Ці люди фактично врятували державність України. Вони брали участь у бойових операціях, зокрема в обороні Донецького аеропорту разом із підрозділами Збройних Сил України, спецпризначенцями, аеромобільними та механізованими бригадами, полком "Дніпро-1" та іншими.

Оборона Донецького аеропорту. Фото: Facebook/Sergei Loiko

Наступний етап розвитку добровольчого руху розпочався наприкінці 2021 року з ухваленням Закону України "Про основи національного спротиву". Закон закріпив статус добровольчих формувань територіальних громад — воєнізованих підрозділів, створених на добровільній основі для участі у територіальній обороні.

Після постанови Кабміну від 29 грудня 2021 року № 1449 почали формуватися перші об’єднання територіальної оборони, які працюють під безпосереднім контролем командирів Сил територіальної оборони ЗСУ.

Повномасштабне вторгнення

Добровольчий рух став масштабним 24 лютого 2022 року — того дня Росія розпочала вторгнення по всій території України. Сотні тисяч українців стали на захист Батьківщини, вступаючи до лав Збройних Сил та територіальної оборони.

Десятки тисяч людей повернулися з-за кордону, серед них відомі спортсмени, діячі культури та фахівці різних професій.

Черги до ТЦК у Львові. Фото: DailyLviv

Також до захисників приєдналися іноземці: держава закликала їх боротися за мир і демократію. Серед добровольців були колишні військові з Польщі, Швеції, Данії, Німеччини, США, Великої Британії, Литви, Японії та багатьох інших країн.

За указом президента від 28 лютого 2022 року № 82 з 1 березня 2022 року запроваджено безвізовий режим для іноземців, охочих вступити до Інтернаціонального легіону оборони України (крім громадян держави-агресора).

Добровольці в ЗСУ

Зазначимо, що люди, які добровільно вступають до війська, мають низку переваг. Вони самостійно можуть обирати рід військ, спеціальність і конкретну бригаду.

Більше того, молодь, яка добровільно погодилась на проєкт "контракт 18-24" може отримати додаткову фінансову нагороду.

Також добровольцями можуть стати чоловіки немобілізаційного віку — ті, кому виповнилося 60 років.