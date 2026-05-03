Медики Третього армійського корпусу поділились бойовим досвідом у США

Медики Третього армійського корпусу взяли участь у науковій асамблеї з тактичної медицини у США. Там вони поділилися українським досвідом лікування поранених у умовах повномасштабної війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Третього армійського корпусу.

Йдеться про захід, організований Special Operations Medical Association — єдиною у світі платформою, що об'єднує фахівців з оперативно-тактичної медицини. У заході брали участь медики:

навчально-штурмової роти Трійки,

групи тактичної медицини Третього корпусу,

4-го окремого медичного батальйону.

Українські військові медики виступили поряд із провідними міжнародними експертами. Вони презентували практичні напрацювання, отримані безпосередньо на полі бою — зокрема, лікування бойових травм в умовах постійної загрози безпілотників, а також сучасні підходи до переливання крові у польових шпиталях рівня Role 2.

Українські військові медики діляться досвідом у США. Фото: instagram/ab3.army

У Третьому армійському корпусі наголосили, що український досвід вже впливає на розвиток світових стандартів надання медичної допомоги в бойових умовах.

"Продовжуємо поширювати унікальні кейси з поля бою та змінюємо глобальні протоколи допомоги", — зазначили у корпусі.

Як писали Новини.LIVE, кілька днів тому бійці Третього армійського корпусу евакуювали цивільних за допомогою робота. Літню жінку вдалося вивести з-під обстрілів у надзвичайно складних умовах.

Водночас Андрій Білецький повідомляв, що у Третьому армійському корпусі планують суттєво змінити підходи до ведення бойових дій. За його словами, головним завданням на цей рік є часткова заміна піхоти наземними безпілотними системами.