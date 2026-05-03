Медики Третьего армейского корпуса поделились боевым опытом в США

Медики Третьего армейского корпуса в США. Фото: instagram/ab3.army

Медики Третьего армейского корпуса приняли участие в научной ассамблее по тактической медицине в США. Там они поделились украинским опытом лечения раненых в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Третьего армейского корпуса.

Речь идет о мероприятии, организованном Special Operations Medical Association — единственной в мире платформой, объединяющей специалистов по оперативно-тактической медицине. В мероприятии приняли участие медики:

Учебно-штурмовой роты Тройки,

группы тактической медицины Третьего корпуса,

4-го отдельного медицинского батальона.

Украинские военные медики выступили наряду с ведущими международными экспертами. Они представили практические наработки, полученные непосредственно на поле боя — в частности, лечение боевых травм в условиях постоянной угрозы беспилотников, а также современные подходы к переливанию крови в полевых госпиталях уровня Role 2.

В Третьем армейском корпусе отметили, что украинский опыт уже влияет на развитие мировых стандартов оказания медицинской помощи в боевых условиях.

"Продолжаем распространять уникальные кейсы с поля боя и меняем глобальные протоколы помощи", — отметили в корпусе.

Как писали Новини.LIVE, несколько дней назад бойцы Третьего армейского корпуса эвакуировали гражданских с помощью робота. Пожилую женщину удалось вывести из-под обстрелов в чрезвычайно сложных условиях.

В то же время Андрей Билецкий сообщал, что в Третьем армейском корпусе планируют существенно изменить подходы к ведению боевых действий. По его словам, главной задачей на этот год является частичная замена пехоты наземными беспилотными системами.