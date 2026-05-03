Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Медики Третьего армейского корпуса поделились боевым опытом в США

Медики Третьего армейского корпуса поделились боевым опытом в США

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 20:44
Медики Третьего армейского корпуса поделились боевым опытом в США
Медики Третьего армейского корпуса в США. Фото: instagram/ab3.army

Медики Третьего армейского корпуса приняли участие в научной ассамблее по тактической медицине в США. Там они поделились украинским опытом лечения раненых в условиях полномасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Третьего армейского корпуса.

Медики Третьего армейского корпуса в США

Речь идет о мероприятии, организованном Special Operations Medical Association — единственной в мире платформой, объединяющей специалистов по оперативно-тактической медицине. В мероприятии приняли участие медики:

  • Учебно-штурмовой роты Тройки,
  • группы тактической медицины Третьего корпуса,
  • 4-го отдельного медицинского батальона.

Украинские военные медики выступили наряду с ведущими международными экспертами. Они представили практические наработки, полученные непосредственно на поле боя — в частности, лечение боевых травм в условиях постоянной угрозы беспилотников, а также современные подходы к переливанию крови в полевых госпиталях уровня Role 2.

null
Медики Третьего армейского корпуса в США. Фото: instagram/ab3.army
null
Украинские военные медики делятся опытом в США, фото: instagram/ab3.army

В Третьем армейском корпусе отметили, что украинский опыт уже влияет на развитие мировых стандартов оказания медицинской помощи в боевых условиях.

Читайте также:

"Продолжаем распространять уникальные кейсы с поля боя и меняем глобальные протоколы помощи", — отметили в корпусе.

Как писали Новини.LIVE, несколько дней назад бойцы Третьего армейского корпуса эвакуировали гражданских с помощью робота. Пожилую женщину удалось вывести из-под обстрелов в чрезвычайно сложных условиях.

В то же время Андрей Билецкий сообщал, что в Третьем армейском корпусе планируют существенно изменить подходы к ведению боевых действий. По его словам, главной задачей на этот год является частичная замена пехоты наземными беспилотными системами.

США медики Третий армейский корпус
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации