Білецький: найближчі 6-9 місяців можуть стати переломними у війні

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. Фото: Третій армійський корпус/Facebook

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що найближчі місяці можуть стати вирішальними для перебігу війни. За його словами, Україна має приблизно пів року, щоб перехопити ініціативу на фронті та зміцнити свої позиції перед можливими переговорами. Військовий також назвав цей період потенційним "переломним моментом" у війні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Андрія Білецького в інтерв'ю Reuters.

Білецький про переломний період у війні

Командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький оцінив ситуацію на фронті та можливі сценарії розвитку бойових дій у найближчі місяці.

За його словами, наступний період може визначити подальший хід війни:

"Я вважаю, що найближчі шість-дев’ять місяців стануть переломним моментом. Точніше кажучи, я вважаю, що найважливішими будуть саме найближчі шість місяців".

Читайте також:

Зокрема, Білецький наголосив, що російські війська поступово виснажуються і не демонструють здатності до масштабних проривів.

Натомість Україна, за його оцінкою, має шанс наростити інтенсивність бойових дій і поступово перехопити ініціативу по всій лінії фронту.

Окремо бригадний генерал підкреслив, що питання Донбасу залишатиметься ключовим у будь-яких можливих переговорах. Він також зазначив, що Україна має діяти з позиції сили, утримуючи та покращуючи свої позиції на полі бою.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив Третій армійський корпус під командуванням Андрія Білецького як єдиний, що воює у своїй смузі відповідальності всіма підпорядкованими бригадами. Він зазначив, що рівень укомплектованості корпусів у Силах оборони різний і коливається приблизно від 40% до 70%.

Новини.LIVE також повідомляли, що раніше Андрій Білецький заявляв, що піхота не має розглядатися як "розхідний матеріал" на фронті. Він наголошував, що піхотинець повинен стати найціннішим активом війська з найкращою підготовкою, соціальними гарантіями та належним забезпеченням. За його словами, саме піхота є найдефіцитнішою військовою спеціальністю.