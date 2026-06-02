Головна Новини дня Зеленський відреагував на масований обстріл та звернувся до партнерів

Зеленський відреагував на масований обстріл та звернувся до партнерів

Дата публікації: 2 червня 2026 10:23
Зеленський відреагував на масований обстріл та звернувся до партнерів
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України у ніч проти 2 червня. Наразі понад 500 працівників ДСНС залучені до ліквідації наслідків. Глава держави звернувся до партнерів.

Про це український лідер написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

Зеленський прокоментував масований російський обстріл України

Цієї ночі основний удар був по Києву, де знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі, а у лікарнях перебувають 38 людей. 

Російський обстріл Києва 2 червня
Наслідки російського обстрілу Києва 2 червня. Фото: ДСНС
Масована російська атака на Київ 2 червня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Також під ударом було Дніпро, де наразі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку, частину якого знесли обстрілом. Внаслідок атаки загинули девʼять людей, серед яких дитина, ще 35 постраждали. Доля ще шести людей невідома. Зеленський запевнив, що їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки потрібно.

Удар Росії по Дніпру 2 червня
Удар Росії по Дніпру 2 червня. Фото: ДСНС

Крім того, росіяни били й по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами також були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

Обстріл Київщини 2 червня
Пожежа у Київській області внаслідок російського обстрілу 2 червня. Фото: ДСНС
Обстріл Харкова 2 червня
Наслідки російського обстрілу Харківщини 2 червня. Фото: ДСНС

Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів. Йдеться про балістичні, крилаті та протикорабельні.

"Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriotʼів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар", — наголосив Зеленський.

Він подякував усім громадян за те, що не нехтують сигналами повітряної тривоги.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, у ніч проти 2 червня Росія масовано атакувала Дніпро. Зокрема, з-під завалів рятувальники дістали тіло хлопчика 2023 року народження.

А у Києві пошкодження внаслідок російської масованої атаки зафіксовані у різних районах. Крім того, у столиці загинули пʼятеро людей, також є поранені.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Аркадій Пастула
