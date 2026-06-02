Зеленський відреагував на масований обстріл та звернувся до партнерів

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований російський обстріл України у ніч проти 2 червня. Наразі понад 500 працівників ДСНС залучені до ліквідації наслідків. Глава держави звернувся до партнерів.

Про це український лідер написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

Цієї ночі основний удар був по Києву, де знову пошкоджено десятки житлових будинків та інша цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки є загиблі, а у лікарнях перебувають 38 людей.

Також під ударом було Дніпро, де наразі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку, частину якого знесли обстрілом. Внаслідок атаки загинули девʼять людей, серед яких дитина, ще 35 постраждали. Доля ще шести людей невідома. Зеленський запевнив, що їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки потрібно.

Крім того, росіяни били й по енергетиці на Харківщині та критичній інфраструктурі у Харкові. Під ударами також були і Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

Загалом цієї ночі Росія випустила по Україні 656 ударних дронів та 73 ракети різних типів. Йдеться про балістичні, крилаті та протикорабельні.

"Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriotʼів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар", — наголосив Зеленський.

Він подякував усім громадян за те, що не нехтують сигналами повітряної тривоги.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Дніпропетровську ОВА, у ніч проти 2 червня Росія масовано атакувала Дніпро. Зокрема, з-під завалів рятувальники дістали тіло хлопчика 2023 року народження.

А у Києві пошкодження внаслідок російської масованої атаки зафіксовані у різних районах. Крім того, у столиці загинули пʼятеро людей, також є поранені.