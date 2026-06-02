Зеленский отреагировал на массированный обстрел и обратился к партнерам

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Украины в ночь на 2 июня. Сейчас более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий. Глава государства обратился к партнерам.

Об этом украинский лидер написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал массированный российский обстрел Украины

Этой ночью основной удар был по Киеву, где снова повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие, а в больницах находятся 38 человек.

Последствия российского обстрела Киева 2 июня. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Также под ударом был Днепр, где сейчас продолжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома, часть которого снесли обстрелом. В результате атаки погибли девять человек, среди которых ребенок, еще 35 пострадали. Судьба еще шести человек неизвестна. Зеленский заверил, что их поиски будут продолжаться столько, сколько нужно.

Удар России по Днепру 2 июня. Фото: ГСЧС

Кроме того, россияне били и по энергетике на Харьковщине и критической инфраструктуре в Харькове. Под ударами также были и Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области.

Пожар в Киевской области в результате российского обстрела 2 июня. Фото: ГСЧС

Последствия российского обстрела Харьковщины 2 июня. Фото: ГСЧС

Всего этой ночью Россия выпустила по Украине 656 ударных дронов и 73 ракеты различных типов. Речь идет о баллистических, крылатых и противокорабельных.

"Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет к Patriot'ам. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех граждан за то, что не пренебрегают сигналами воздушной тревоги.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, в ночь на 2 июня Россия массированно атаковала Днепр. В частности, из-под завалов спасатели достали тело мальчика 2023 года рождения.

А в Киеве повреждения в результате российской массированной атаки зафиксированы в разных районах. Кроме того, в столице погибли пять человек, также есть раненые.