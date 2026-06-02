Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский отреагировал на массированный обстрел и обратился к партнерам

Зеленский отреагировал на массированный обстрел и обратился к партнерам

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 10:23
Зеленский отреагировал на массированный обстрел и обратился к партнерам
Срочная новость

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный российский обстрел Украины в ночь на 2 июня. Сейчас более 500 работников ГСЧС привлечены к ликвидации последствий. Глава государства обратился к партнерам.

Об этом украинский лидер написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал массированный российский обстрел Украины

Этой ночью основной удар был по Киеву, где снова повреждены десятки жилых домов и другая гражданская инфраструктура. В результате атаки есть погибшие, а в больницах находятся 38 человек.

Російський обстріл Києва 2 червня
Последствия российского обстрела Киева 2 июня. Фото: ГСЧС
Масована російська атака на Київ 2 червня
Спасатели ликвидируют последствия российского обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Также под ударом был Днепр, где сейчас продолжается поисково-спасательная операция на месте четырехэтажного многоквартирного дома, часть которого снесли обстрелом. В результате атаки погибли девять человек, среди которых ребенок, еще 35 пострадали. Судьба еще шести человек неизвестна. Зеленский заверил, что их поиски будут продолжаться столько, сколько нужно.

Удар Росії по Дніпру 2 червня
Удар России по Днепру 2 июня. Фото: ГСЧС

Кроме того, россияне били и по энергетике на Харьковщине и критической инфраструктуре в Харькове. Под ударами также были и Киевская, Николаевская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Хмельницкая области.

Читайте также:
Обстріл Київщини 2 червня
Пожар в Киевской области в результате российского обстрела 2 июня. Фото: ГСЧС
Обстріл Харкова 2 червня
Последствия российского обстрела Харьковщины 2 июня. Фото: ГСЧС

Всего этой ночью Россия выпустила по Украине 656 ударных дронов и 73 ракеты различных типов. Речь идет о баллистических, крылатых и противокорабельных.

"Масштабная атака и абсолютно прозрачное заявление от России: если Украина не будет защищена от ударов баллистики и других ракет, эти удары будут продолжаться. Европе нужна собственная антибаллистика, чтобы эта война наконец могла закончиться. И обязательно нужна помощь Соединенных Штатов в поставке ракет к Patriot'ам. Рассчитываем на поддержку наших партнеров и на действенные ответы на сегодняшний удар", — подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех граждан за то, что не пренебрегают сигналами воздушной тревоги.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, в ночь на 2 июня Россия массированно атаковала Днепр. В частности, из-под завалов спасатели достали тело мальчика 2023 года рождения.

А в Киеве повреждения в результате российской массированной атаки зафиксированы в разных районах. Кроме того, в столице погибли пять человек, также есть раненые.

Владимир Зеленский война обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации