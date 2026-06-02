Из-под завалов в Днепре достали тело ребенка 2023 года рождения

Последствия российского обстрела Днепра 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре снова возросло количество жертв в результате российского обстрела в ночь на 2 июня. Спасатели достали из-под завалов тело маленького мальчика 2003 года рождения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Количество жертв в Днепре растет

"Тело ребенка 2023 года рождения спасатели достали из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки", — отметил Ганжа.

Таким образом, количество погибших в результате российского обстрела Днепра возросло до восьми человек.

Пост Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, в ночь на 2 июня российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами. В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения.

Известно, что седьмой жертвой атаки является 60-летний мужчина, который получил слишком тяжелые ранения и умер в больнице. На местах российских ударов работают все службы.