Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Из-под завалов в Днепре достали тело ребенка 2023 года рождения

Из-под завалов в Днепре достали тело ребенка 2023 года рождения

Ua ru
Дата публикации 2 июня 2026 09:42
Из-под завалов в Днепре достали тело ребенка 2023 года рождения
Последствия российского обстрела Днепра 2 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепре снова возросло количество жертв в результате российского обстрела в ночь на 2 июня. Спасатели достали из-под завалов тело маленького мальчика 2003 года рождения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Количество жертв в Днепре растет

"Тело ребенка 2023 года рождения спасатели достали из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки", — отметил Ганжа.

Таким образом, количество погибших в результате российского обстрела Днепра возросло до восьми человек.

null
Пост Ганжи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, в ночь на 2 июня российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами. В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения.

Читайте также:

Известно, что седьмой жертвой атаки является 60-летний мужчина, который получил слишком тяжелые ранения и умер в больнице. На местах российских ударов работают все службы.

война Днепр обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации