Из-под завалов в Днепре достали тело ребенка 2023 года рождения
В Днепре снова возросло количество жертв в результате российского обстрела в ночь на 2 июня. Спасатели достали из-под завалов тело маленького мальчика 2003 года рождения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.
Количество жертв в Днепре растет
"Тело ребенка 2023 года рождения спасатели достали из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки", — отметил Ганжа.
Таким образом, количество погибших в результате российского обстрела Днепра возросло до восьми человек.
Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Днепропетровскую ОВА, в ночь на 2 июня российские оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами. В результате обстрелов зафиксированы значительные разрушения.
Известно, что седьмой жертвой атаки является 60-летний мужчина, который получил слишком тяжелые ранения и умер в больнице. На местах российских ударов работают все службы.