Рубіо: РФ "особливо" не хоче йти на поступки щодо закінчення війни

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія наразі не демонструє готовності до поступок у питанні завершення війни проти України. За його словами, Вашингтон продовжує активно залучатися до спроб організувати переговори між сторонами. Водночас США вважають, що військового вирішення цього конфлікту не існує.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Марко Рубіо під час слухань у Палаті представників США.

Рубіо про небажання Росії йти на поступки

Під час слухань у Палаті представників Марко Рубіо наголосив, що жодна зі сторін поки не готова до необхідних компромісів для досягнення миру, особливо це стосується Росії.

"На жаль, до цього моменту жодна зі сторін не бажає йти на поступки, особливо з російського боку, необхідні для досягнення миру", — зазначив Рубіо.

Крім того, держсекретар додав, що Сполучені Штати готові відігравати будь-яку роль у досягненні мирного врегулювання. Водночас Рубіо підкреслив, що США не є нейтральним посередником у війні, оскільки підтримують Україну зброєю та запроваджують санкції проти Росії.

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Окремо Рубіо наголосив, що постачання озброєння Україні за програмою PURL має сприяти переходу до переговорного процесу. Він висловив сподівання, що поточний рік може принести позитивні зрушення у врегулюванні війни.

Новини.LIVE писали, що нещодавно Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові зробити все можливе для завершення війни в Україні. За його словами, кожна масована атака лише підкреслює руйнівний характер та затяжний перебіг цього конфлікту. Рубіо наголосив, що США прагнуть сприяти його припиненню і залишаються відкритими до ролі в майбутніх мирних процесах.

Новини.LIVE також повідомляли, що раніше Рубіо заявив, що Збройні сили України стали найсильнішою армією в Європі. За його словами, цього вдалося досягти завдяки міжнародній підтримці та досвіду сучасної високотехнологічної війни. Рубіо також зазначив, що українська армія демонструє вищу ефективність у бойових діях попри менші ресурси порівняно з Росією.