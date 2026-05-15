Марко Рубіо: ЗСУ стали найсильнішою армією в Європі

Державний секретар США Марко Рубіо назвав Збройні сили України найпотужнішою військовою силою на європейському континенті. За словами Рубіо, такий результат став можливим завдяки поєднанню безпрецедентної міжнародної підтримки та унікального досвіду ведення сучасної високотехнологічної війни.

Про це Марко Рубіо заявив в ефірі Fox News, передає Новини.LIVE.

Рубіо визнав міць ЗСУ та висловився щодо переговорів

Українська армія на сьогодні є найбільш боєздатною та технологічно адаптованою в усій Європі. Таку високу оцінку Силам оборони дав Державний секретар США Марко Рубіо, який акцентував на вражаючій ефективності українських воїнів. Він зауважив, що попри меншу чисельність війська та обмеженіші ресурси порівняно з РФ, Україна демонструє колосальну перевагу в якості ведення бойових дій. За даними Вашингтона, російські окупаційні війська втрачають уп'ятеро більше особового складу щомісяця, ніж захисники України.

"Це при тому, що Україна — менша країна за РФ і має меншу армію. Хоча Збройні сили України є найсильнішими, найпотужнішими в усій Європі. Очевидно, через велику допомогу, яку вони отримали, а також через досвід бою, який вони здобули", — наголосив Марко Рубіо.

Голова Держдепу зауважив, що українська сторона почувається дедалі впевненіше, успішно витримавши зимовий період та зміцнивши свої позиції на фронті. Водночас у Кремлі спостерігається певний оптимізм, пов'язаний із коливанням цін на енергоносії, зокрема нафту. Проте Рубіо висловив сподівання, що невдовзі настане момент для відновлення реальної взаємодії між сторонами.

Держсекретар окремо зазначив, що США — єдина держава, здатна довести війну до завершення шляхом посередництва, і це усвідомлюють як у Києві, так і в Москві. Марко Рубіо запевнив, що президент США прагне побачити фінал цього протистояння і його команда готова зробити все можливе, аби прискорити настання миру, щойно сторони виявлять готовність до конструктивного діалогу.

Новини.LIVE писали раніше, що американський президент Дональд Трамп також позитивно висловлювався щодо боєздатності Збройних сил України. Окрім того, він дав характеристику Володимиру Зеленському.

Нещодавно Дмитро Пєсков заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін готовий до прямих переговорів з Володимиром Зеленським. Але росіяни поставили кілька умов для такої зустрічі. Сам же Володимир зеленський акцентував, що Україна очікує зняття паузи з переговорного процесу.