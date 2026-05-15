Марко Рубио: ВСУ стали самой сильной армией в Европе

Марко Рубио. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал Вооруженные силы Украины самой мощной военной силой на европейском континенте. По словам Рубио, такой результат стал возможным благодаря сочетанию беспрецедентной международной поддержки и уникального опыта ведения современной высокотехнологичной войны.

Об этом Марко Рубио заявил в эфире Fox News, передает Новини.LIVE.

Украинская армия на сегодня является наиболее боеспособной и технологически адаптированной во всей Европе. Такую высокую оценку Силам обороны дал Государственный секретарь США Марко Рубио, который акцентировал на впечатляющей эффективности украинских воинов. Он отметил, что несмотря на меньшую численность войска и ограниченные ресурсы по сравнению с РФ, Украина демонстрирует колоссальное преимущество в качестве ведения боевых действий. По данным Вашингтона, российские оккупационные войска теряют в пять раз больше личного состава ежемесячно, чем защитники Украины.

"Это при том, что Украина - меньшая страна, чем РФ и имеет меньшую армию. Хотя Вооруженные силы Украины являются самыми сильными, самыми мощными во всей Европе. Очевидно, из-за большой помощи, которую они получили, а также из-за опыта боя, который они получили",- подчеркнул Марко Рубио.

Глава Госдепа отметил, что украинская сторона чувствует себя все увереннее, успешно выдержав зимний период и укрепив свои позиции на фронте. В то же время в Кремле наблюдается определенный оптимизм, связанный с колебанием цен на энергоносители, в частности нефть. Однако Рубио выразил надежду, что вскоре наступит момент для восстановления реального взаимодействия между сторонами.

Госсекретарь отдельно отметил, что США — единственное государство, способное довести войну до завершения путем посредничества, и это осознают как в Киеве, так и в Москве. Марко Рубио заверил, что президент США стремится увидеть финал этого противостояния и его команда готова сделать все возможное, чтобы ускорить наступление мира, как только стороны проявят готовность к конструктивному диалогу.

Новини.LIVE писали ранее, что американский президент Дональд Трамп также положительно высказывался о боеспособности Вооруженных сил Украины. Кроме того, он дал характеристику Владимиру Зеленскому.

Недавно Дмитрий Песков заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин готов к прямым переговорам с Владимиром Зеленским. Но россияне поставили несколько условий для такой встречи. Сам же Владимир Зеленский акцентировал, что Украина ожидает снятия паузы с переговорного процесса.