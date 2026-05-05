Дональд Трамп високо похвалив ЗСУ і оцінив Зеленського

Американський президент Дональд Трамп високо оцінив боєздатність Збройних Сил України, назвавши їх сильнішими за будь-яку армію європейських союзників по НАТО, та висловив симпатію до Володимира Зеленського. У розмові з ведучим Г'ю Гевіттом президент США назвав українського колегу хитрим хлопцем, з яким він завжди знаходив спільну мову. Водночас не обійшлося й без критики свого попередника Джо Байдена.

Про це йшлося під час інтерв'ю Salem News Channel, передає Новини.LIVE.

Президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю Г'ю Гевітту на каналі Salem News поділився думками щодо війни в Україні та своєї взаємодії з Володимиром Зеленським. Відповідаючи на запитання ведучого про те, чи змінилося його ставлення до українського президента після пропозиції Києва допомогти із засобами боротьби проти іранських дронів, Трамп назвав Зеленського хитрою людиною.

"Коли він запропонував, він хитра людина, він хитрий хлопець. Але вони втрачають територію, хоч це несе великі втрати для Росії і для них, але мені подобається Зеленський. Я завжди якось ладнав з ним. Окрім того моменту в Білому домі, який, на мою думку, був трохи агресивним з його боку, знаєте, в Овальному кабінеті", — розповів американський лідер.

Трамп акцентував на тому, що США мають власні технології для розробки БпЛА та боротьби з ними, але водночас відзначив надзвичайну стійкість українських воїнів. На його переконання, ЗСУ демонструють кращу бойову підготовку та спроможність, ніж будь-хто з європейських союзників США по НАТО. Він назвав українських солдатів "монстрами", які тривалий час стримують ворога, та зауважив, що вони воюють ефективно незалежно від того, чи мають якісне оснащення.

Проте, обговорюючи фінансування, Трамп різко розкритикував дії свого попередника Джо Байдена. За словами президента, передача Києву грошей та обладнання на суму 350 мільярдів доларів є "смішною". Він додав, що США продають техніку Європейському Союзу та НАТО, а ті вже передають її Україні. Окрему увагу Трамп приділив витратам на Альянс, поскаржившись, що до його приходу до влади Штати оплачували 100% вартості НАТО, витрачаючи на це трильйони доларів за короткий проміжок часу.

Президент США висловив розчарування позицією Європи, зазначивши, що союзники не підтримали Америку у протистоянні з Іраном.

