НАТО було марним: Трамп невдоволений Альянсом

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО було абсолютно марним, коли їх потребувала Америка. За його словами, Альянс не надав допомоги у потрібний момент, хоча пізніше запропонував підтримку.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив під час заходу Turning Point USA.

Заява Трампа про НАТО

За його словами, після загострення в Ормузькій протоці він отримав дзвінок від НАТО з пропозицією допомоги, однак відповів, що вона вже не потрібна.

"І тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці майже завершена, я отримав дзвінок з НАТО з проханням, чи хочемо ми допомогти. Щиро дякую, НАТО. І я сказав їм, що хотів би вашої допомоги два місяці тому, але тепер вона мені справді не потрібна, бо вони були абсолютно марними, коли ми їх потребували", — сказав Дональд Трамп.

Як повідомляє Новини.LIVE, 12 квітня Дональд Трамп повідомляв, що країни НАТО хочуть допомогти з Ормузькою протокою. Тоді він теж наголошував, що розчарований країнами Альянсу.

Водночас перед тим американський президент оголосив про незворотність виходу США з НАТО. Білий дім готується до радикального перегляду відносин із європейськими партнерами після того, як країни НАТО відхилили вимогу США щодо розблокування Ормузької протоки.