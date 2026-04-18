Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня НАТО було марним: Трамп невдоволений Альянсом

НАТО було марним: Трамп невдоволений Альянсом

Ua ru
Дата публікації: 18 квітня 2026 11:54
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО було абсолютно марним, коли їх потребувала Америка. За його словами, Альянс не надав допомоги у потрібний момент, хоча пізніше запропонував підтримку.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп заявив під час заходу Turning Point USA. 

Заява Трампа про НАТО

Президент США заявив, що Альянс не надав допомоги у потрібний момент, хоча пізніше запропонував підтримку.

За його словами, після загострення в Ормузькій протоці він отримав дзвінок від НАТО з пропозицією допомоги, однак відповів, що вона вже не потрібна.

"І тепер, коли ситуація в Ормузькій протоці майже завершена, я отримав дзвінок з НАТО з проханням, чи хочемо ми допомогти. Щиро дякую, НАТО. І я сказав їм, що хотів би вашої допомоги два місяці тому, але тепер вона мені справді не потрібна, бо вони були абсолютно марними, коли ми їх потребували", — сказав Дональд Трамп. 

Читайте також:

Як повідомляє Новини.LIVE, 12 квітня Дональд Трамп повідомляв, що країни НАТО хочуть допомогти з Ормузькою протокою. Тоді він теж наголошував, що розчарований країнами Альянсу.

Водночас перед тим американський президент оголосив про незворотність виходу США з НАТО. Білий дім готується до радикального перегляду відносин із європейськими партнерами після того, як країни НАТО відхилили вимогу США щодо розблокування Ормузької протоки. 

НАТО Дональд Трамп Ормузька протока
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації