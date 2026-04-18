НАТО было бесполезным: Трамп недоволен Альянсом

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО было абсолютно бесполезным, когда в них нуждалась Америка. По его словам, Альянс не оказал помощи в нужный момент, хотя позже предложил поддержку.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Дональд Трамп заявил во время мероприятия Turning Point USA.

По его словам, после обострения в Ормузском проливе он получил звонок от НАТО с предложением помощи, однако ответил, что она уже не нужна.

"И теперь, когда ситуация в Ормузском проливе почти завершена, я получил звонок из НАТО с просьбой, хотим ли мы помочь. Спасибо большое, НАТО. И я сказал им, что хотел бы вашей помощи два месяца назад, но теперь она мне действительно не нужна, потому что они были абсолютно бесполезными, когда мы в них нуждались", — сказал Дональд Трамп.

Как сообщает Новини.LIVE, 12 апреля Дональд Трамп сообщал, что страны НАТО хотят помочь с Ормузским проливом. Тогда он тоже отмечал, что разочарован странами Альянса.

В то же время перед тем американский президент объявил о необратимости выхода США из НАТО. Белый дом готовится к радикальному пересмотру отношений с европейскими партнерами после того, как страны НАТО отклонили требование США по разблокированию Ормузского пролива.