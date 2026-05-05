Дональд Трамп высоко похвалил ВСУ и оценил Зеленского

Американский президент Дональд Трамп высоко оценил боеспособность Вооруженных Сил Украины, назвав их сильнее любой армии европейских союзников по НАТО, и выразил симпатию к Владимиру Зеленскому. В разговоре с ведущим Хью Хэвиттом президент США назвал украинского коллегу хитрым парнем, с которым он всегда находил общий язык. В то же время не обошлось и без критики своего предшественника Джо Байдена.

Президент США Дональд Трамп во время интервью Хью Гэвитту на канале Salem News поделился мыслями относительно войны в Украине и своего взаимодействия с Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос ведущего о том, изменилось ли его отношение к украинскому президенту после предложения Киева помочь со средствами борьбы против иранских дронов, Трамп назвал Зеленского хитрым человеком.

"Когда он предложил, он хитрый человек, он хитрый парень. Но они теряют территорию, хоть это несет большие потери для России и для них, но мне нравится Зеленский. Я всегда как-то ладил с ним. Кроме того момента в Белом доме, который, по моему мнению, был немного агрессивным с его стороны, знаете, в Овальном кабинете", — рассказал американский лидер.

Трамп акцентировал на том, что США имеют собственные технологии для разработки БпЛА и борьбы с ними, но одновременно отметил чрезвычайную стойкость украинских воинов. По его убеждению, ВСУ демонстрируют лучшую боевую подготовку и способность, чем кто-либо из европейских союзников США по НАТО. Он назвал украинских солдат "монстрами", которые длительное время сдерживают врага, и отметил, что они воюют эффективно независимо от того, имеют ли они качественное оснащение.

Однако, обсуждая финансирование, Трамп резко раскритиковал действия своего предшественника Джо Байдена. По словам президента, передача Киеву денег и оборудования на сумму 350 миллиардов долларов является "смешной". Он добавил, что США продают технику Европейскому Союзу и НАТО, а те уже передают ее Украине. Отдельное внимание Трамп уделил расходам на Альянс, пожаловавшись, что до его прихода к власти Штаты оплачивали 100% стоимости НАТО, тратя на это триллионы долларов за короткий промежуток времени.

Президент США выразил разочарование позицией Европы, отметив, что союзники не поддержали Америку в противостоянии с Ираном.

