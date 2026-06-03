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Главная Новости дня Рубио: РФ "особенно" не хочет идти на уступки по окончанию войны

Рубио: РФ "особенно" не хочет идти на уступки по окончанию войны

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 19:30
Рубио: РФ "особенно" не хочет идти на уступки по окончанию войны
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Россия пока не демонстрирует готовности к уступкам в вопросе завершения войны против Украины. По его словам, Вашингтон продолжает активно привлекаться к попыткам организовать переговоры между сторонами. В то же время США считают, что военного решения этого конфликта не существует.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Марко Рубио во время слушаний в Палате представителей США.

Рубио о нежелании России идти на уступки

Во время слушаний в Палате представителей Марко Рубио подчеркнул, что ни одна из сторон пока не готова к необходимым компромиссам для достижения мира, особенно это касается России.

"К сожалению, до этого момента ни одна из сторон не желает идти на уступки, особенно с российской стороны, необходимые для достижения мира", — отметил Рубио.

Кроме того, госсекретарь добавил, что Соединенные Штаты готовы играть любую роль в достижении мирного урегулирования. В то же время Рубио подчеркнул, что США не являются нейтральным посредником в войне, поскольку поддерживают Украину оружием и вводят санкции против России.

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Отдельно Рубио отметил, что поставки вооружения Украине по программе PURL должны способствовать переходу к переговорному процессу. Он выразил надежду, что текущий год может принести положительные сдвиги в урегулировании войны.

Новини.LIVE писали, что недавно Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы сделать все возможное для завершения войны в Украине. По его словам, каждая массированная атака лишь подчеркивает разрушительный характер и затяжной ход этого конфликта. Рубио подчеркнул, что США стремятся способствовать его прекращению и остаются открытыми к роли в будущих мирных процессах.

Новини.LIVE также сообщали, что ранее Рубио заявил, что Вооруженные силы Украины стали самой сильной армией в Европе. По его словам, этого удалось достичь благодаря международной поддержке и опыту современной высокотехнологичной войны. Рубио также отметил, что украинская армия демонстрирует более высокую эффективность в боевых действиях несмотря на меньшие ресурсы по сравнению с Россией.

переговоры война в Украине Марко Рубио
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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