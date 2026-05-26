Главная Новости дня Рубио: США готовы сделать все для окончания войны в Украине

Дата публикации 26 мая 2026 11:28
Рубио: США готовы сделать все для окончания войны в Украине
Марко Рубио. Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы приложить максимум усилий для завершения войны в Украине. По его словам, каждая атака показывает, насколько конфликт стал разрушительный.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказал журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в сети Х.

США хотят окончания войны в Украине

Рубио сказал, что каждая масштабная атака лишь в очередной раз демонстрирует, насколько разрушительным и затяжным стал этот конфликт.

"Каждый раз, когда вы видите эти масштабные удары с той или иной стороны, это напоминание о том, почему это ужасная война, которая длится дольше, чем Вторая мировая война, и почему ей нужно положить конец. И США готовы и настроены сделать все возможное, чтобы способствовать окончанию этой войны, и, надеюсь, в какой-то момент появится возможность снова сыграть эту роль", — цитирует Рубио журналист.

Скриншот поста Алекса Рауфоглу

Как писали Новини.LIVE, в МИД РФ угрожали новыми ударами по Киеву и "советовали" иностранцам эвакуироваться. Там заявления ли, что Украина "намеренно наносит удары по гражданским", хотя Россия постоянно атакует украинскую гражданскую инфраструктуру из различных типов вооружения.

Также Сергей Лавров провел разговор с Марко Рубио во время которого сообщил о намерениях атаковать Киев в ответ на удары по территории РФ. Также в Кремле передали послание Дональду Трампу.

Отметим, ранее госсекретарь США сообщал, что сейчас Вашингтон не ведет переговоры с Украиной и Россией. Однако он выразил готовность вернуться к дипломатии, если появится реальная возможность для результативного диалога.

США война в Украине Марко Рубио
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
