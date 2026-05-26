Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Рубіо: США готові зробити все для закінчення війни в Україні

Рубіо: США готові зробити все для закінчення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 травня 2026 11:28
Рубіо: США готові зробити все для закінчення війни в Україні
Марко Рубіо. Фото: Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати готові докласти максимум зусиль для завершення війни в Україні. За його словами, кожна атака показує, наскільки конфлікт став руйнівний.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу в мережі Х.

США хочуть закінчення війни в Україні

Рубіо сказав, що кожна масштабна атака лише вкотре демонструє, наскільки руйнівним і затяжним став цей конфлікт.

"Кожного разу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові та налаштовані зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент з'явиться можливість знову зіграти цю роль", — цитує Рубіо журналіст. 

null
Скриншот допису Алекса Рауфоглу

Як писали Новини.LIVE, у МЗС РФ погрожували новими ударами по Києву і "радили" іноземцям евакуюватися. Там заяви ли, що Україна "навмисно завдає ударів по цивільних", хоча Росія постійно атакує українську цивільну інфраструктуру з різних типів озброєння.

Читайте також:

Також Сергій Лавров провів розмову з Марко Рубіо під час якої повідомив про наміри атакувати Київ у відповідь на удари по території РФ. Також у Кремлі передали послання Дональду Трампу.

Зазначимо, раніше держсекретар США повідомляв, що зараз Вашингтон не веде переговори з Україною та Росією. Однак він висловив готовність повернутися до дипломатії, якщо з'явиться реальна можливість для результативного діалогу.

США війна в Україні Марко Рубіо
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації