Рубіо: США готові зробити все для закінчення війни в Україні

Марко Рубіо.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати готові докласти максимум зусиль для завершення війни в Україні. За його словами, кожна атака показує, наскільки конфлікт став руйнівний.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповів журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу в мережі Х.

США хочуть закінчення війни в Україні

Рубіо сказав, що кожна масштабна атака лише вкотре демонструє, наскільки руйнівним і затяжним став цей конфлікт.

"Кожного разу, коли ви бачите ці масштабні удари з тієї чи іншої сторони, це нагадування про те, чому це жахлива війна, яка триває довше, ніж Друга світова війна, і чому їй потрібно покласти край. І США готові та налаштовані зробити все можливе, щоб сприяти закінченню цієї війни, і, сподіваюся, в якийсь момент з'явиться можливість знову зіграти цю роль", — цитує Рубіо журналіст.

Як писали Новини.LIVE, у МЗС РФ погрожували новими ударами по Києву і "радили" іноземцям евакуюватися. Там заяви ли, що Україна "навмисно завдає ударів по цивільних", хоча Росія постійно атакує українську цивільну інфраструктуру з різних типів озброєння.

Також Сергій Лавров провів розмову з Марко Рубіо під час якої повідомив про наміри атакувати Київ у відповідь на удари по території РФ. Також у Кремлі передали послання Дональду Трампу.

Зазначимо, раніше держсекретар США повідомляв, що зараз Вашингтон не веде переговори з Україною та Росією. Однак він висловив готовність повернутися до дипломатії, якщо з'явиться реальна можливість для результативного діалогу.