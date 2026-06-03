Зеленський: я готовий зараз почати переговори з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність вже зараз розпочати прямі переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, Україна не повинна чекати завершення інших міжнародних конфліктів, щоб перейти до діалогу щодо завершення війни. Він також наголосив, що нині увага США зосереджена передусім на інших кризах, зокрема ситуації навколо Ірану.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського у середу, 3 червня.

Зеленський про переговори з Путіним

Зеленський наголосив, що готовий до перемовин з Путіним уже зараз, щоб не відкладати процес до моменту, коли зовнішньополітичний фокус партнерів зміститься на Україну.

Також він звернув увагу на розподіл міжнародних пріоритетів і заявив, що Україна наразі не перебуває у центрі уваги США. За його словами, це впливає на темпи дипломатичних процесів навколо війни.

"Ми дійсно на постійному зв'язку з американською стороною щодо наших перемовників. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимося сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран — це номер один питання для США, а потім йде питання України. На жаль, ми знаходимося в черзі цих війн. Я дійсно вважаю, що США — найсильніші, хто може спонукати Путіна до закінчення війни. Тому я дійсно завжди казав, що найкращий варіант для нас — США, залучені в переговори, а також Європа...

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Я відверто казав, ми підтримуємо будь-який формат. І я готовий до прямих перемовин з Путіним, щоб завершити цю війну. Аніж чекати в черзі, коли всі закінчать всі конфлікти у світі, а потім дійде до нас", — сказав Зеленський.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно очільник ОПУ Кирило Буданов заявив, що наразі з’явилися нові перспективи для можливих домовленостей із Росією щодо завершення війни. За його словами, попри відсутність активних контактів на найвищому рівні, переговорний процес і технічні консультації тривають.

Новини.LIVE також писали, що Буданов заявив, що в Україні вже є реальні передумови для припинення активних бойових дій і завершення гарячої фази війни до зими. За його словами, відповідну мету озвучив президент Володимир Зеленський, і вона не пов’язана із зовнішнім тиском. Водночас остаточний результат залежатиме від готовності Росії погодитися на відповідні домовленості.