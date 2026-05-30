Гегсет: США готують 56 млрд доларів на дрони і вчаться в України

Піт Гегсет. Фото: Reuters

Сполучені Штати мають намір суттєво наростити інвестиції у розвиток безпілотних технологій та використати досвід України для модернізації власної армії. У Вашингтоні визнають, що українські військові стали одним із головних джерел практичних знань про сучасну війну дронів.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

Вашингтон робить ставку на дрони після аналізу війни в Україні

За словами очільника Пентагону, США продовжують уважно вивчати український досвід застосування дронів на полі бою та використовують ці напрацювання для формування майбутньої оборонної стратегії.

"У бюджеті Дональда Трампа на 2027 рік ви побачете 56 мільярдів доларів на домінування у дронах. Ми продовжуємо вчитися з досвіду України на полі бою", — заявив Гегсет.

Він зазначив, що сучасна війна вимагає не лише наявності передових технологій, а й здатності швидко збільшувати виробництво та оперативно реагувати на зміни на фронті.

"Справа не в наявності передових систем, йдеться про здатність швидко масштабувати та адаптуватися. Але ми маємо робити і те, і те: мати передові системи — те, що може робити лише Америка в автономному режимі, але також має бути масовий компонент", — наголосив очільник Пентагону.

Саме в такій гнучкості та швидкості змін Гегсет бачить одну з головних переваг України. За його словами, український досвід уже став важливим уроком для американських військових і оборонної промисловості.

"Ми багато чого навчилися в України. Це наш пріоритет у подальшому русі. Ми маємо бути не лише на рівні, а й найкращими у світі", — сказав міністр.

Як повідомляли Новини.LIVE, Піт Гегсет прокоментував звернення Президента України Володимира Зеленського щодо додаткових систем Patriot. За його словами, Вашингтон має намір знайти можливості для підтримки України у зміцненні протиповітряної оборони.

Також раніше стало відомо, що Пентагон направляє своїх військових до України для навчання. Під час слухань у Сенаті Гегсет пояснив, що такий крок дозволить США швидше переймати реальний бойовий досвід і впроваджувати його в підготовку власних збройних сил.