Знайдемо спосіб допомогти: Гегсет про Patriot Україні

Міністр фінансів Піт Гегсет відповів на прохання Президента України Володимира Зеленського щодо Patriot. Він наголосив, що Штати "знайдуть спосіб" допомогти Києву із системами протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Піта Гегсета під час спілкування з журналістами.

США допоможуть Україні з системами Patriot

Відповідаючи на питання щодо постачання ракет і комплексів Patriot для захисту України від російських атак, Гегсет заявив, що Америка змінює підхід до виробництва важливих боєприпасів, щоб американські компанії постачали "не трохи більше, а набагато більше".

"Де ми можемо допомогти Україні — ми це робимо. Де можемо дати Європі зробити більше — ми це робимо. Ми хочемо, щоб Україна могла захищатися, і знайдемо спосіб допомогти їм у цьому", — наголосив міністр.

Як писали Новини.LIVE, раніше Володимир Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет до систем ППО Patriot. За його словами, темпи постачання не відповідають потребам України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що Україна нарощує виробництво ППО та закупівлю ракет до Patriot. Держава робить ставку на розробку власних антибалістичних систем та максимальне забезпечення комплексів Patriot додатковими ракетами.

Так, співзасновник компанії Fire Point Денис Штилерман розповів, що український аналог Patriot зможе збивати балістику вже наприкінці року. Проєкт "Фрея" є дешевшою версією цього зенітного ракетного комплексу.