Гірше не буває: Зеленський про дефіцит ракет до Patriot

Президент України Володимир Зеленський заявив про критичний дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, ситуація із забезпеченням ракетами залишається складною, а темпи постачання не відповідають потребам країни. Глава держави також попередив, що у разі затягування війни дефіцит озброєння може лише посилитися.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв’ю ZDF.

Зеленський про нестачу ракет до Patriot

Коментуючи стан української ППО та міжнародну підтримку, Зеленський звернув увагу, що попри постачання, що наразі тривають, їх обсяг і швидкість не дозволяють повністю закрити потреби України.

"У нас зараз такий дефіцит (ракет до Patriot, — Ред.), гірше вже бути не може", — зауважив український лідер.

Водночас він висловив занепокоєння тим, що інші міжнародні процеси впливають на рівень підтримки України. Зокрема, президент зазначив, що увага окремих американських перемовників зосереджена на інших напрямках.

"Вони постійно контактують з Іраном і в них немає часу на Україну", — наголосив він, маючи на увазі Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа.

Окремо Зеленський прокоментував питання взаємодії зі США після заяв Дональд Трамп щодо небажання отримувати допомогу від України. Він наголосив, що співпраця між сторонами триває на різних рівнях.

"На різних рівнях американці зверталися до нас до цієї заяви й після неї. І ми продовжуємо допомагати союзникам", — пояснив український лідер.

