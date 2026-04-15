Главная Новости дня Хуже не бывает: Зеленский о дефиците ракет к Patriot

Хуже не бывает: Зеленский о дефиците ракет к Patriot

Дата публикации 15 апреля 2026 13:26
Хуже не бывает: Зеленский о дефиците ракет к Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците ракет к системам противовоздушной обороны Patriot. По его словам, ситуация с обеспечением ракетами остается сложной, а темпы поставок не соответствуют потребностям страны. Глава государства также предупредил, что в случае затягивания войны дефицит вооружения может только усилиться.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью ZDF.

Зеленский о нехватке ракет к Patriot

Комментируя состояние украинской ПВО и международную поддержку, Зеленский обратил внимание, что несмотря на продолжающиеся поставки, их объем и скорость не позволяют полностью закрыть потребности Украины.

"У нас сейчас такой дефицит (ракет к Patriot, — Ред.), хуже уже быть не может", — отметил украинский лидер.

В то же время он выразил обеспокоенность тем, что другие международные процессы влияют на уровень поддержки Украины. В частности, президент отметил, что внимание отдельных американских переговорщиков сосредоточено на других направлениях.

"Они постоянно контактируют с Ираном и у них нет времени на Украину", — подчеркнул он, имея в виду Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа.

Отдельно Зеленский прокомментировал вопрос взаимодействия с США после заявлений Дональд Трамп о нежелании получать помощь от Украины. Он отметил, что сотрудничество между сторонами продолжается на разных уровнях.

"На разных уровнях американцы обращались к нам до этого заявления и после него. И мы продолжаем помогать союзникам", — пояснил украинский лидер.

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки ракет для систем Patriot могут замедлиться. Причина — международная ситуация, в частности напряжение на Ближнем Востоке. Из-за этого Украина ищет другие варианты получения вооружения.

Также Новини.LIVE писали, что 10 апреля Зеленский сообщил, что Украина продолжает усиливать противовоздушную оборону вместе с партнерами. По его словам, недавно поступило новое вооружение для систем Patriot. Он отметил, что поставки ракет продолжаются, и сотрудничество с союзниками будет продолжено.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
