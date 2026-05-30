Найдем способ помочь: Хегсет о Patriot Украине

Министр войны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Edgar Su

Министр финансов Пит Хегсет ответил на просьбу Президента Украины Владимира Зеленского относительно Patriot. Он отметил, что Штаты "найдут способ" помочь Киеву с системами противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пита Гегсета во время общения с журналистами.

США помогут Украине с системами Patriot

Отвечая на вопрос о поставках ракет и комплексов Patriot для защиты Украины от российских атак, Хегсет заявил, что Америка меняет подход к производству важных боеприпасов, чтобы американские компании поставляли "не немного больше, а гораздо больше".

"Где мы можем помочь Украине — мы это делаем. Где можем дать Европе сделать больше — мы это делаем. Мы хотим, чтобы Украина могла защищаться, и найдем способ помочь им в этом", — подчеркнул министр.

Как писали Новини.LIVE, ранее Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците ракет к системам ПВО Patriot. По его словам, темпы поставок не соответствуют потребностям Украины.

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщал, что Украина наращивает производство ПВО и закупку ракет к Patriot. Государство делает ставку на разработку собственных антибаллистических систем и максимальное обеспечение комплексов Patriot дополнительными ракетами.

Так, соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что украинский аналог Patriot сможет сбивать баллистику уже в конце года. Проект "Фрея" является более дешевой версией этого зенитного ракетного комплекса.