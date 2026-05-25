Украинский аналог Patriot сможет сбивать баллистику уже в конце года

Система Patriot.

В Украине могут осуществить первый перехват баллистической ракеты собственным аналогом Patriot до конца 2026 года. Он является более дешевой версией этого зенитного ракетного комплекса. Речь идет о проекте "Фрея".

Об этом заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

В проекте "Фрея" для перехвата баллистики участвуют несколько стран Европы

По словам Штилермана, сейчас сбивать баллистику в Украине может только ПВО Patriot, однако новый проект должен стать более дешевой альтернативой.

Также он сообщил, что в проекте "Фрея" участвуют Германия, Франция и Норвегия. Италия сначала согласилась на участие в проекте, однако по состоянию на сейчас не является участником.

Справка

Проект "Фрея" — это международная инициатива по созданию современной системы противовоздушной обороны, которая, как ожидается, будет перехватывать баллистические ракеты. Над разработкой работают несколько европейских стран вместе с частными оборонными компаниями, в том числе к проекту привлечена и украинская компания Fire Point.

Основная цель "Фреи" — создать более доступную по стоимости альтернативу американскому комплексу MIM-104 Patriot, который сейчас является одной из немногих систем, способных эффективно сбивать баллистические цели. Разработчики заявляют, что новый комплекс должен совместить более низкую себестоимость с возможностью противодействия сложным воздушным угрозам.

Разработка находится на этапе создания и интеграции технологий для работы против высокоскоростных целей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на председателя подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Главное управление разведки уже успешно испытало запуск ракеты с транспортного самолета. Это открывает путь к созданию собственного космического флота для орбитальной разведки. Также оно может уничтожать баллистику противника на огромных расстояниях.

Кроме того, украинские разработчики уже завершают тестирование отечественной баллистической ракеты FP-7. Она является аналогом по характеристикам к американской ракете ATACMS, но значительно дешевле в цене для производства.