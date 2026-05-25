Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украинский аналог Patriot сможет сбивать баллистику уже в конце года

Украинский аналог Patriot сможет сбивать баллистику уже в конце года

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 15:46
Украинский аналог Patriot сможет сбивать баллистику уже в конце года
Система Patriot. Фото: Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski

В Украине могут осуществить первый перехват баллистической ракеты собственным аналогом Patriot до конца 2026 года. Он является более дешевой версией этого зенитного ракетного комплекса. Речь идет о проекте "Фрея".

Об этом заявил соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман во время заседания ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время действия военного положения, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

В проекте "Фрея" для перехвата баллистики участвуют несколько стран Европы

По словам Штилермана, сейчас сбивать баллистику в Украине может только ПВО Patriot, однако новый проект должен стать более дешевой альтернативой.

Также он сообщил, что в проекте "Фрея" участвуют Германия, Франция и Норвегия. Италия сначала согласилась на участие в проекте, однако по состоянию на сейчас не является участником.

Справка

Проект "Фрея" — это международная инициатива по созданию современной системы противовоздушной обороны, которая, как ожидается, будет перехватывать баллистические ракеты. Над разработкой работают несколько европейских стран вместе с частными оборонными компаниями, в том числе к проекту привлечена и украинская компания Fire Point.

Читайте также:

Основная цель "Фреи" — создать более доступную по стоимости альтернативу американскому комплексу MIM-104 Patriot, который сейчас является одной из немногих систем, способных эффективно сбивать баллистические цели. Разработчики заявляют, что новый комплекс должен совместить более низкую себестоимость с возможностью противодействия сложным воздушным угрозам.

Разработка находится на этапе создания и интеграции технологий для работы против высокоскоростных целей.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на председателя подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, Главное управление разведки уже успешно испытало запуск ракеты с транспортного самолета. Это открывает путь к созданию собственного космического флота для орбитальной разведки. Также оно может уничтожать баллистику противника на огромных расстояниях.

Кроме того, украинские разработчики уже завершают тестирование отечественной баллистической ракеты FP-7. Она является аналогом по характеристикам к американской ракете ATACMS, но значительно дешевле в цене для производства.

ПВО Patriot баллистические ракеты
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации