Главная Новости дня Хегсет: США готовят 56 млрд долларов на дроны и учатся у Украины

Хегсет: США готовят 56 млрд долларов на дроны и учатся у Украины

Дата публикации 30 мая 2026 19:00
Пит Хегсет. Фото: Reuters

Соединенные Штаты намерены существенно нарастить инвестиции в развитие беспилотных технологий и использовать опыт Украины для модернизации собственной армии. В Вашингтоне признают, что украинские военные стали одним из главных источников практических знаний о современной войне дронов.

Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Вашингтон делает ставку на дроны после анализа войны в Украине

По словам главы Пентагона, США продолжают внимательно изучать украинский опыт применения дронов на поле боя и используют эти наработки для формирования будущей оборонной стратегии.

"В бюджете Дональда Трампа на 2027 год вы увидите 56 миллиардов долларов на доминирование в дронах. Мы продолжаем учиться на опыте Украины на поле боя", — заявил Хегсет.

Он отметил, что современная война требует не только наличия передовых технологий, но и способности быстро увеличивать производство и оперативно реагировать на изменения на фронте.

"Дело не в наличии передовых систем, речь идет о способности быстро масштабировать и адаптироваться. Но мы должны делать и то, и другое: иметь передовые системы — то, что может делать только Америка в автономном режиме, но также должен быть массовый компонент", — подчеркнул глава Пентагона.

Именно в такой гибкости и скорости изменений Гегсет видит одно из главных преимуществ Украины. По его словам, украинский опыт уже стал важным уроком для американских военных и оборонной промышленности.

"Мы многому научились у Украины. Это наш приоритет в дальнейшем движении. Мы должны быть не только на уровне, но и лучшими в мире", — сказал министр.

Как сообщали Новини.LIVE, Пит Хегсет прокомментировал обращение Президента Украины Владимира Зеленского относительно дополнительных систем Patriot. По его словам, Вашингтон намерен найти возможности для поддержки Украины в укреплении противовоздушной обороны.

Также ранее стало известно, что Пентагон направляет своих военных в Украину для обучения. Во время слушаний в Сенате Гегсет объяснил, что такой шаг позволит США быстрее перенимать реальный боевой опыт и внедрять его в подготовку собственных вооруженных сил.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
