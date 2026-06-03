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Главная Новости дня Рубио пообещал новости о выделении Украине 400 млн долларов

Рубио пообещал новости о выделении Украине 400 млн долларов

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 23:16
Рубио пообещал новости о выделении Украине 400 млн долларов
Марко Рубио выступает перед Сенатом США. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

США готовится выделить Украине дополнительные средства. Они будут направлены на оборону в войне против России. Официальный Киев получит деньги в ближайшее время. 

Эту информацию подтвердил Марко Рубио, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в среду подкомитету Сената, что "довольно скоро" появятся новости о выделении Конгрессом 400 млн долларов на войну на Украине, но отложенном Министерством обороны. 

О каких средствах идет речь 

Пентагон подтвердил выделение Украине 400 млн долларов, которые ранее были предусмотрены федеральным бюджетом США на 2026 финансовый год. Эти средства уже были одобрены Конгрессом, однако до последнего времени оставались неиспользованными.

Ранее внимание к этому вопросу привлек сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл. Он заявил, что утвержденная помощь для Украины фактически оставалась без движения, а попытки членов профильного комитета получить разъяснения от представителей Пентагона не принесли результата.

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Выступая в Конгрессе, министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что по состоянию на предыдущий день средства уже были перечислены. Вместе с тем исполняющий обязанности контролера Пентагона Джулс Херст уточнил, что деньги пока не распределены по конкретным контрактам. По его словам, дальнейшее использование финансирования будет зависеть от того, какое именно оборонное оборудование решит приобрести Украина.

Напомним, Новини.LIVE цитировали командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, который объяснил, когда на фронте может наступить переломный момент

Также Новини.LIVE сообщали об итогах встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Генсеком НАТО Марком Рютте в Киеве. 

Конгресс война в Украине Марко Рубио
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
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