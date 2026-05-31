Главная Новости дня США стремятся быстрее сократить военное присутствие в Европе

США стремятся быстрее сократить военное присутствие в Европе

Дата публикации 31 мая 2026 10:29
Новобранец Корпуса морской пехоты США. Фото: REUTERS/Megan Varner

Соединенные Штаты Америки планируют быстрее сократить военное присутствие в Европе, чем планировалось ранее. Вероятно, в ближайшие недели Минобороны США представит свои планы.

Об этом сообщает Welt am Sonntag, передает Новини.LIVE.

Сокращение военного присутствия США в Европе

На следующей конференции НАТО по вопросам распределения военных ресурсов, которая запланирована на июнь, союзников проинформируют о том, какие подразделения США в дальнейшем больше не будут развертываться или будут привлекаться к обороне Европы лишь в ограниченном объеме.

"Эти изменения будут учтены в нашем предложении по войскам и возможностям на следующей конференции НАТО по вопросам распределения военных ресурсов",- сообщил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Предполагается, что европейские союзники США должны взять на себя ответственность за конвенциональную оборону Европы.

По информации СМИ, вероятно, Вашингтон не намерен предоставлять европейским партнерам длительного переходного периода для адаптации. В то же время пока публично не уточняется, какие именно военные подразделения могут быть сокращены.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на CNN, американский лидер Дональд Трамп заявил, что США планируют сократить военное присутствие в Германии больше, чем ранее озвучивал Пентагон.

А недавно глава Минобороны США Пит Хегсет заявил, что Штаты планируют значительно увеличить инвестиции в развитие беспилотных технологий и учесть украинский опыт для модернизации своих сил.

США Европа военные
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
