США прагнуть швидше скоротити військову присутність в Європі

Новобранець Корпусу морської піхоти США. Фото: REUTERS/Megan Varner

Сполучені Штати Америки планують швидше скоротити військову присутність в Європі, ніж планувалося раніше. Ймовірно, найближчими тижнями Міноборони США представить свої плани.

Про це повідомляє Welt am Sonntag, передає Новини.LIVE.

Скорочення військової присутності США в Європі

На наступній конференції НАТО з питань розподілу військових ресурсів, яка запланована на червень, союзників проінформують про те, які підрозділи США в подальшому більше не будуть розгортатися або будуть залучатися до оборони Європи лише в обмеженому обсязі.

"Ці зміни будуть враховані в нашій пропозиції щодо військ і можливостей на наступній конференції НАТО з питань розподілу військових ресурсів", — повідомив високопосадовець Міністерства оборони США.

Передбачається, що європейські союзники США повинні взяти на себе відповідальність за конвенційну оборону Європи.

За інформацією ЗМІ, ймовірно, Вашингтон не має наміру надавати європейським партнерам тривалого перехідного періоду для адаптації. Водночас наразі публічно не уточнюється, які саме військові підрозділи можуть бути скорочені.

Як писали Новини.LIVE із посиланням на CNN, американський лідер Дональд Трамп заявив, що США планують скоротити військову присутність у Німеччині більше, ніж раніше озвучував Пентагон.

А нещодавно глава Міноборони США Піт Гегсет заявив, що Штати планують значно збільшити інвестиції в розвиток безпілотних технологій і врахувати український досвід для модернізації своїх сил.