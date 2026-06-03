Украину надо поддержать: Зеленский подытожил встречу с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в Киеве 3 июня 2026 года. Фото: ОПУ

В среду, 3 июня, Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с генсеком НАТО Марком Рютте и послами стран Альянса. Стороны обсудили усиление поддержки Украины и ключевые оборонные потребности. Отдельное внимание уделили развитию систем противоракетной защиты в Европе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского.

Зеленский подытожил встречу с Рютте и послами стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении в Киеве Совета Украина — НАТО с участием генерального секретаря Альянса Марка Рютте и послов всех государств-членов. По его словам, представители стран НАТО прибыли в Украину несмотря на попытки России давить на партнеров и запугать дипломатические миссии. Глава государства подчеркнул, что встреча в Киеве стала важным политическим сигналом поддержки Украины.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что главный месседж переговоров — необходимость усиления поддержки Украины, в частности в вопросах противоракетной обороны. Он отметил, что партнеры уже приняли решение о новых взносах в программу PURL, которые должны поступить в июне.

Во время расширенной подводки к ключевому заявлению президент подчеркнул важность быстрых решений и развития европейских оборонных возможностей:

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"Есть решение партнеров о новых взносах в программу PURL — будут они в июне. Это поможет. Максимально подталкиваем Европу в работе над собственной антибаллистикой — надо, чтобы в Европе были свои системы, свои ракеты, чтобы защититься. И способность сделать антибаллистическую систему в Европе есть, чтобы производство было — тоже есть все возможности. Надо, чтобы политические решения максимально быстро работали", — сообщил Зеленский.

В частности, он поблагодарил Францию, Норвегию, Германию, Данию, Швецию, Италию и других партнеров за поддержку Украины. Он подчеркнул, что Европа станет сильнее после реализации этих решений, однако подчеркнул важность оперативности.

Также президент сообщил, что на саммите НАТО в Анкаре Украина будет представлена, а одним из возможных результатов мероприятия должен стать прогресс в вопросах антибаллистической защиты.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE информировали, что 3 июня Зеленский провел в Киеве встречу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, усиление оборонной поддержки и развитие совместного производства вооружений. Отдельное внимание уделили финансовым механизмам долгосрочной поддержки и программам международной помощи.

Новини.LIVE также писали, что 3 июня Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев с официальным визитом. Во время поездки он провел ряд встреч с украинским руководством, посвященных военной помощи и усилению противовоздушной обороны. Также стороны обсудили координацию дальнейших шагов в рамках евроатлантической интеграции Украины и подготовку к международным саммитам.