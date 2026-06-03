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Главная Новости дня В Киев прибыл Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

В Киев прибыл Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

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Дата публикации 3 июня 2026 10:44
В Киев прибыл Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Визит Марка Рютте 3 июня. Фото: Укрзализныця

В Киев с официальным визитом в среду, 3 июня, приехал глава НАТО Марк Рютте. Главной целью его пребывания в Украине является проведение ряда важных переговоров с высшим руководством страны по увеличению поставок оружия, усиление украинской противовоздушной обороны и координации действий перед следующими международными саммитами.

Об этом сообщили в пресс-службе компании Укрзализныця, передает Новини.LIVE.

Марк Рютте прибыл в Киев 3 июня

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с официальным визитом в Киев. Из соображений безопасности приезд высокопоставленного чиновника до последнего момента держался в тайне.

Марк Рютте в Києві
Марк Рютте прибыл в Киев. Фото: Укрзализныця

Ожидается, что во время встреч Марк Рютте обсудит с украинской стороной ускорение выполнения ранее принятых решений по военной помощи, выделение дополнительных финансовых пакетов на оборону, а также стратегические шаги для дальнейшей евроатлантической интеграции Украины.

Как писали ранее Новини.LIVE, недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон выразил мнение, что интеграция Украины в НАТО является полностью оправданным и взаимовыгодным шагом. Шведский министр подчеркнул, что благодаря своему мощному оборонно-промышленному комплексу и неоценимому современному военному опыту Украина способна существенно усилить потенциал безопасности всей Европы.

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Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация намеренно использует дроны для давления на страны НАТО и для тестирования их реакции. По его словам, украинские военные пытаются уничтожать абсолютно все вражеские БПЛА, в том числе и те, которые держат курс в направлении Польши, Румынии, Молдовы или стран Балтии.

Киев НАТО Марк Рютте
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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