До Києва прибув Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Візит Марка Рютте 3 червня. Фото: Укрзалізниця

До Києва з офіційним візитом у середу, 3 червня, приїхав очільник НАТО Марк Рютте. Головною метою його перебування в Україні є проведення ряду важливих переговорів із вищим керівництвом країни щодо збільшення постачання зброї, посилення української протиповітряної оборони та координації дій перед наступними міжнародними самітами.

Про це повідомили в пресслужбі компанії Укрзалізниця, передає Новини.LIVE.

Марк Рютте прибув до Києва 3 червня

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув з офіційним візитом до Києва. З міркувань безпеки приїзд високопосадовця до останнього моменту тримався в таємниці.

Марк Рютте прибув до Києва. Фото: Укрзалізниця

Очікується, що під час зустрічей Марк Рютте обговорить з українською стороною пришвидшення виконання раніше ухвалених рішень щодо військової допомоги, виділення додаткових фінансових пакетів на оборону, а також стратегічні кроки для подальшої євроатлантичної інтеграції України.

Як писали раніше Новини.LIVE, нещодавно міністр оборони Швеції Пол Йонсон висловив думку, що інтеграція України в НАТО є повністю виправданим та взаємовигідним кроком. Шведський міністр підкреслив, що завдяки своєму потужному оборонно-промисловому комплексу та неоціненному сучасному воєнному досвіду Україна здатна суттєво посилити безпековий потенціал усієї Європи.

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Також Президент України Володимир Зеленський заявив, що Російська Федерація навмисно використовує дрони для тиску на країни НАТО та для тестування їхньої реакції. За його словами, українські військові намагаються знищувати абсолютно всі ворожі БпЛА, зокрема й ті, які тримають курс у напрямку Польщі, Румунії, Молдови чи країн Балтії.