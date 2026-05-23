Пол Йонсон: Україна має бути членом НАТО

Україна має повне право стати частиною НАТО, а її унікальний воєнний досвід та потужний оборонно-промисловий комплекс суттєво посилять європейську безпеку. Інтегрція нашох держави вигідна для Альянсу, навіть попри відсутність одностайної підтримки серед усіх країн-членів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише POLITICO Speakeasy з посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона.

"Усі європейські країни повинні мати право вступити до НАТО, якщо вони відповідають вимогам. Ніхто не повинен мати права вето щодо цього. Це наша позиція", — сказав Йонсон.

За його словами, серед країн-членів дійсно немає спільного рішення щодо вступу України до Альянсу, проте шведський міністр розглядає нашу країну як майбутній актив для безпеки Європи.

Він звернув увагу на чисельність української армії, її інновації в умовах війнита оборонний промисловий потенціал. Усі ці чинники є причинами для зближення з країнами НАТО.

"Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад? Де ще в Європі ми можемо знайти таку інноваційну систему, яку створила Україна? Де ще ми можемо знайти такий промисловий потенціал?" — запитав Йонсон.

Глава Міноборони Швеції також підкреслив, що оборонний ринок України став одним із найефективніших у Європі. За його словами, після початку повномасштабної війни Київ провів дерегуляцію, приватизацію та відкрив конкуренцію, що дозволило країні наростити виробництво зброї з вражаючою швидкістю.

Як писали Новини.LIVE з посиланням міністерку закордонних справ Фінляндії, українська армія увійшла до четвірки найсильніших в Європі. Вона наголосила на необхідності якнайшвидшої інтеграції України до НАТО.

Водночас генсек Альянсу Марк Рютте заявляв, що в короткостроковій перспективі Україна не стане членом НАТО. За його словами, це його об’єктивна оцінка ситуації.