Пол Йонсон: Украина должна быть членом НАТО

Пол Йонсон. Фото: АР

Украина имеет полное право стать частью НАТО, а ее уникальный военный опыт и мощный оборонно-промышленный комплекс существенно усилят европейскую безопасность. Интеграция нашего государства выгодна для Альянса, даже несмотря на отсутствие единодушной поддержки среди всех стран-членов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет POLITICO Speakeasy со ссылкой на министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Украина должна стать членом НАТО

"Все европейские страны должны иметь право вступить в НАТО, если они соответствуют требованиям. Никто не должен иметь права вето в этом отношении. Это наша позиция", — сказал Йонсон.

По его словам, среди стран-членов действительно нет общего решения относительно вступления Украины в Альянс, однако шведский министр рассматривает нашу страну как будущий актив для безопасности Европы.

Он обратил внимание на численность украинской армии, ее инновации в условиях войны и оборонный промышленный потенциал. Все эти факторы являются причинами для сближения со странами НАТО.

"Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад? Где еще в Европе мы можем найти такую инновационную систему, которую создала Украина? Где еще мы можем найти такой промышленный потенциал?" — спросил Йонсон.

Глава Минобороны Швеции также подчеркнул, что оборонный рынок Украины стал одним из самых эффективных в Европе. По его словам, после начала полномасштабной войны Киев провел дерегуляцию, приватизацию и открыл конкуренцию, что позволило стране нарастить производство оружия с поразительной скоростью.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии, украинская армия вошла в четверку сильнейших в Европе. Она подчеркнула необходимость скорейшей интеграции Украины в НАТО.

В то же время генсек Альянса Марк Рютте заявлял, что в краткосрочной перспективе Украина не станет членом НАТО. По его словам, это его объективная оценка ситуации.