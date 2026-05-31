Зеленський: РФ використовує дрони, щоб тиснути на НАТО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує дрони, аби тиснути на країни НАТО й оцінювати реакцію. Однак Україна намагається перехоплювати усі БпЛА РФ, навіть коли деякі з них рухаються в напрямку інших країн.

Зеленський заявив, що Україна намагається перехоплювати всі російські дрони, навіть коли деякі з них рухаються в напрямку Румунії, Молдови, Польщі чи країн Балтії. Якщо ми не можемо цього зробити, ми негайно повідомляємо партнерів і намагаємося їм допомогти.

За словами президента, Росія використовує дрони, щоб тиснути на країни НАТО й оцінювати реакцію. Таким чином вони подають свій типовий сигнал: не допомагайте Україні.

"Путін порівнює цю реакцію з тим, що бачив у попередні роки. І він також тестує протиповітряну оборону країн НАТО, які межують із Росією або Білоруссю. Чи здатні вони перехоплювати всі ракети й дрони?" — сказав глава держави.

29 травня у Румунії російський дрон упав на будинок в місті Галац. Внаслідок влучання в багатоповерхівці спалахнула пожежа.

За даними аналітиків ISW, Кремль перевіряє реакцію Альянсу дронами. Також Росія прагне перекласти відповідальність за подію на Україну. Ймовірно, Альянсу доведеться скоригувати свою політику та системи протиповітряної оборони.