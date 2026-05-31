Головна Новини дня Зеленський: РФ використовує дрони, щоб тиснути на НАТО

Дата публікації: 31 травня 2026 19:54
Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує дрони, аби тиснути на країни НАТО й оцінювати реакцію. Однак Україна намагається перехоплювати усі БпЛА РФ, навіть коли деякі з них рухаються в напрямку інших країн.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Face the Nation. 

РФ тисне на НАТО за допомогою дронів

Зеленський заявив, що Україна намагається перехоплювати всі російські дрони, навіть коли деякі з них рухаються в напрямку Румунії, Молдови, Польщі чи країн Балтії. Якщо ми не можемо цього зробити, ми негайно повідомляємо партнерів і намагаємося їм допомогти.

За словами президента, Росія використовує дрони, щоб тиснути на країни НАТО й оцінювати реакцію. Таким чином вони подають свій типовий сигнал: не допомагайте Україні.

"Путін порівнює цю реакцію з тим, що бачив у попередні роки. І він також тестує протиповітряну оборону країн НАТО, які межують із Росією або Білоруссю. Чи здатні вони перехоплювати всі ракети й дрони?" — сказав глава держави.

Скриншот допису Володимира Зеленського

Як писали Новини.LIVE, 29 травня у Румунії російський дрон упав на будинок в місті Галац. Внаслідок влучання в багатоповерхівці спалахнула пожежа. 

За даними аналітиків ISW, Кремль перевіряє реакцію Альянсу дронами. Також Росія прагне перекласти відповідальність за подію на Україну. Ймовірно, Альянсу доведеться скоригувати свою політику та системи протиповітряної оборони.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
