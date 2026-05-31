Зеленский: РФ использует дроны, чтобы давить на НАТО

Дата публикации 31 мая 2026 19:54
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использует дроны, чтобы давить на страны НАТО и оценивать реакцию. Однако Украина пытается перехватывать все БпЛА РФ, даже когда некоторые из них движутся в направлении других стран.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Face the Nation.

РФ давит на НАТО с помощью дронов

Зеленский заявил, что Украина пытается перехватывать все российские дроны, даже когда некоторые из них движутся в направлении Румынии, Молдовы, Польши или стран Балтии. Если мы не можем этого сделать, мы немедленно сообщаем партнерам и пытаемся им помочь.

По словам президента, Россия использует дроны, чтобы давить на страны НАТО и оценивать реакцию. Таким образом они подают свой типичный сигнал: не помогайте Украине.

"Путин сравнивает эту реакцию с тем, что видел в предыдущие годы. И он также тестирует противовоздушную оборону стран НАТО, которые граничат с Россией или Беларусью. Способны ли они перехватывать все ракеты и дроны?" — сказал глава государства.

Скриншот поста Владимира Зеленского

Как писали Новини.LIVE, 29 мая в Румынии российский дрон упал на дом в городе Галац. В результате попадания в многоэтажке вспыхнул пожар.

По данным аналитиков ISW, Кремль проверяет реакцию Альянса дронами. Также Россия стремится переложить ответственность за произошедшее на Украину. Вероятно, Альянсу придется скорректировать свою политику и системы противовоздушной обороны.

