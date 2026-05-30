Россия угрожает членам НАТО: Кремль проверяет реакцию Альянса дронами

Попадание российского дрона в многоэтажку в Румынии. Фото: соцсети

Рост количества случаев нарушения российскими беспилотниками воздушного пространства стран НАТО свидетельствует об опасной эскалации со стороны Кремля. Действия российского диктатора Владимира Путина все чаще рассматриваются как сознательное игнорирование рисков, при которых инциденты с дронами могут затрагивать территорию Альянса и создавать угрозу для гражданского населения.

Об этом сообщает Институт изучения войны, передает Новини.LIVE.

Попадание российских дронов в воздушное пространство НАТО

Российский дрон 29 мая попал в многоэтажку в Румынии. Исполняющий обязанности командующего Объединенного штаба ВС Румынии бригадный генерал Георге Максим сообщил об ограничении возможностей ПВО страны. По его словам, румынское законодательство запрещает системам защиты действовать таким образом, чтобы это влияло на воздушное пространство соседней страны. Максим отметил, что между обнаружением российского дрона и попаданием в многоэтажку прошло четыре минуты, что недостаточно для идентификации и перехвата беспилотника.

Максим также отметил, что румынским военным следует учитывать риски, связанные с обломками после работы ПВО, которые потенциально могут вызвать большие последствия, чем сам беспилотник. По его словам, в ситуации не было условий для безопасного перехвата дрона силами ПВО.

"Учитывая ограничения на операции противовоздушной обороны Румынии, НАТО, возможно, придется рассмотреть вопрос о заключении возможных соглашений о противовоздушной обороне с Украиной и Молдовой как вопрос самообороны от ударов российских беспилотников по странам НАТО, независимо от того, являются ли вторжения российских беспилотников случайными или преднамеренными", — говорится в отчете ISW.

Читайте также:

В Кремле рассматривают два варианта реакции на инцидент с дроном в Румынии. Оба сценария, вероятно, направлены на то, чтобы переложить ответственность за произошедшее на Украину и одновременно проверить реакцию НАТО на нарушение воздушного пространства российскими беспилотниками.

Реакция России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на удар дрона в Румынии заявил, что европейские государства являются "непосредственными участниками" войны против России. По его словам, они еще ничего не видели, то "стоит привыкнуть", поскольку это "не последний раз".

"Ответ Медведева фактически угрожает Румынии и другим европейским государствам дальнейшими ударами дронов, если эти государства будут продолжать поддерживать Украину. Путин раскритиковал утверждение Европы о том, что дрон был российским, и заявил, что никто не может точно сказать о происхождении дрона, пока власти не осмотрят обломки", — говорится в отчете.

Российский диктатор намекнул, что дрон якобы был украинским. Он предложил осмотреть обломки, чтобы определить происхождение, если румынские власти передадут их РФ.

Депутат российской Госдумы уклонились от ответственности РФ за удар и ложно обвинили Запад в эскалации.

Аналитики предполагают, что такие вторжения в воздушные пространства стран будут продолжаться до тех пор, пока российская армия будет продолжать использовать БпЛА у границ НАТО. Вероятно, Альянсу придется скорректировать свою политику и системы противовоздушной обороны.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Румынии, в ночь на 29 мая российский дрон залетел на территорию румынского города Галац и попал в многоэтажку. В результате удара произошел пожар.

Лидер Румынии Никушор Дан назвал этот инцидент самым серьезным с начала большой войны России против Украины. Он пообещал принять пропорциональные ответные меры.

В МИД Украины отреагировали и предложили развернуть плотное оборонное взаимодействие с Румынией для противодействия воздушным угрозам. Кроме того, об ударе высказался украинский лидер Владимир Зеленский, который предложил помощь.

А российский диктатор Владимир Путин утверждает, что происхождение дрона якобы связано с Украиной. Он сообщил о "готовности" Москвы присоединиться к расследованию.