Российский дрон в Галаце: Украина предлагает защиту

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украина официально заявила о готовности развернуть плотное оборонное взаимодействие с Бухарестом для противодействия общим воздушным угрозам после взрыва российского беспилотника в городе Галац. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество нарастить поддержку Украины и усилить санкционное давление на Москву, поскольку действия Кремля несут прямую опасность для всей Европы.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Украина предлагает Румынии развернуть совместную защиту

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил твердую солидарность с соседним государством и подчеркнул, что модернизация противовоздушной защиты Украины является стратегическим шагом для обеспечения безопасности европейских границ.

Андрей Сибига заявил, что российская атака дроном по жилому дому в Румынии является очередным наглядным подтверждением того, что развязанная Россией полномасштабная война создает реальные угрозы безопасности не только для непосредственных участников конфликта, но и для всего европейского пространства.

Для существенного снижения уровня опасности для соседних государств и обеспечения безопасности гражданского населения стратегически важным приоритетом является комплексное усиление украинских подразделений противовоздушной обороны. Андрей Сибига отметил, что эффективная защита украинского неба способна надежно обезопасить и сопредельные территории стран-соседей. Кроме этого, министр отметил, что стабильное восстановление мира в регионе напрямую зависит от системного наращивания международной финансовой и военной помощи, а также от введения новых жестких пакетов санкций против страны-агрессора. Киев полностью поддерживает Бухарест в этой ситуации.

Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Глава украинского министерства иностранных дел четко детализировал позицию государства в своем официальном заявлении:

"Недавнее вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе Галац в очередной раз доказали, что российская агрессия представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы. Усиление поддержки Украины и усиление давления на агрессора, в частности путем усиления санкций, остаются критически важными для восстановления мира и безопасности в регионе. Укрепление противовоздушной обороны Украины также является стратегической задачей - защитить не только нашу страну, но и уменьшить риски для наших соседей. Украина твердо стоит на стороне Румынии. Мы готовы тесно сотрудничать для усиления защиты от таких угроз", — говорится в заявлении министра.

Как сообщали Новини.LIVE утром в пятницу, 29 мая, российский беспилотник влетел в многоэтажку в румынском городе Галац. В результате атаки вспыхнул крупный пожар, известно, что есть пострадавшие.

Инцидент вызвал реакцию в ЕС. В частности Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке 21 пакета санкций против России и остро осудила атаку.

После падения российского дрона на жилой дом в Галаце президент Румынии Никушор Дан в срочном порядке созвал заседание Высшего совета национальной обороны. Румынский лидер заявил, что Бухарест готовит адекватный ответ на действия Москвы. Он также подчеркнул, что румынская власть не будет мириться с ситуациями, в которых Россия ставит под угрозу безопасность и жизнь граждан Румынии.