Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Российский дрон в Галаце: Украина предлагает защиту

Российский дрон в Галаце: Украина предлагает защиту

Ua ru
Дата публикации 29 мая 2026 12:39
Российский дрон в Галаце: Украина предлагает защиту
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украина официально заявила о готовности развернуть плотное оборонное взаимодействие с Бухарестом для противодействия общим воздушным угрозам после взрыва российского беспилотника в городе Галац. Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество нарастить поддержку Украины и усилить санкционное давление на Москву, поскольку действия Кремля несут прямую опасность для всей Европы.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Украина предлагает Румынии развернуть совместную защиту

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил твердую солидарность с соседним государством и подчеркнул, что модернизация противовоздушной защиты Украины является стратегическим шагом для обеспечения безопасности европейских границ.

Андрей Сибига заявил, что российская атака дроном по жилому дому в Румынии является очередным наглядным подтверждением того, что развязанная Россией полномасштабная война создает реальные угрозы безопасности не только для непосредственных участников конфликта, но и для всего европейского пространства.

Для существенного снижения уровня опасности для соседних государств и обеспечения безопасности гражданского населения стратегически важным приоритетом является комплексное усиление украинских подразделений противовоздушной обороны. Андрей Сибига отметил, что эффективная защита украинского неба способна надежно обезопасить и сопредельные территории стран-соседей. Кроме этого, министр отметил, что стабильное восстановление мира в регионе напрямую зависит от системного наращивания международной финансовой и военной помощи, а также от введения новых жестких пакетов санкций против страны-агрессора. Киев полностью поддерживает Бухарест в этой ситуации.

Читайте также:
null
Заявление Андрея Сибиги. Фото: скриншот

Глава украинского министерства иностранных дел четко детализировал позицию государства в своем официальном заявлении:

"Недавнее вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии и его взрыв в жилом районе Галац в очередной раз доказали, что российская агрессия представляет реальную угрозу для Черноморского региона и всей Европы. Усиление поддержки Украины и усиление давления на агрессора, в частности путем усиления санкций, остаются критически важными для восстановления мира и безопасности в регионе. Укрепление противовоздушной обороны Украины также является стратегической задачей - защитить не только нашу страну, но и уменьшить риски для наших соседей. Украина твердо стоит на стороне Румынии. Мы готовы тесно сотрудничать для усиления защиты от таких угроз", — говорится в заявлении министра.

Как сообщали Новини.LIVE утром в пятницу, 29 мая, российский беспилотник влетел в многоэтажку в румынском городе Галац. В результате атаки вспыхнул крупный пожар, известно, что есть пострадавшие.

Инцидент вызвал реакцию в ЕС. В частности Урсула фон дер Ляйен заявила о подготовке 21 пакета санкций против России и остро осудила атаку.

После падения российского дрона на жилой дом в Галаце президент Румынии Никушор Дан в срочном порядке созвал заседание Высшего совета национальной обороны. Румынский лидер заявил, что Бухарест готовит адекватный ответ на действия Москвы. Он также подчеркнул, что румынская власть не будет мириться с ситуациями, в которых Россия ставит под угрозу безопасность и жизнь граждан Румынии.

Румыния Андрей Сибига дроны
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации