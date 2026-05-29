Російський дрон у Галаці: Україна пропонує захист

Україна офіційно заявила про готовність розгорнути щільну оборонну взаємодію з Бухарестом задля протидії спільним повітряним загрозам після вибуху російського безпілотника в місті Галац. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав міжнародну спільноту наростити підтримку України та посилити санкційний тиск на Москву, оскільки дії Кремля несуть пряму небезпеку для всієї Європи.

Україна пропонує Румунії розгорнути спільний захист

Глава МЗС України Андрій Сибіга висловив тверду солідарність із сусідньою державою та підкреслив, що модернізація протиповітряного захисту України є стратегічним кроком для убезпечення європейських кордонів.

Андрій Сибіга заявив, що російська атака дроном по житловому будинку в Румунії є черговим наочним підтвердженням того, що розв'язана Росією повномасштабна війна створює реальні безпекові загрози не лише для безпосередніх учасників конфлікту, а й для всього європейського простору.

Задля суттєвого зниження рівня небезпеки для сусідніх держав і гарантування безпеки цивільного населення стратегічно важливим пріоритетом є комплексне посилення українських підрозділів протиповітряної оборони. Андрій Сибіга наголосив, що ефективний захист українського неба здатний надійно убезпечити й суміжні території країн-сусідів. Окрім цього, міністр зазначив, що стабільне відновлення миру в регіоні прямо залежить від системного нарощування міжнародної фінансової та військової допомоги, а також від запровадження нових жорстких пакетів санкцій проти країни-агресорки. Київ повністю підтримує Бухарест у цій ситуації.

Глава українського міністерства закордонних справ чітко деталізував позицію держави у своїй офіційній заяві:

"Нещодавнє вторгнення російського безпілотника в повітряний простір Румунії та його вибух у житловому районі Галац вкотре довели, що російська агресія становить реальну загрозу для Чорноморського регіону та всієї Європи. Посилення підтримки України та посилення тиску на агресора, зокрема шляхом посилення санкцій, залишаються критично важливими для відновлення миру та безпеки в регіоні. Зміцнення протиповітряної оборони України також є стратегічним завданням — захистити не лише нашу країну, а й зменшити ризики для наших сусідів. Україна твердо стоїть на боці Румунії. Ми готові тісно співпрацювати для посилення захисту від таких загроз", — йдеться у заяві міністра.

Як повідомляли Новини.LIVE вранці у п'ятницю, 29 травня, російський безпілотник влетів у багатоповерхівку в румунському місті Галац. Внаслідок атаки спалахнула велика пожежа, відомо, що є постраждалі.

Інцидент викликав реакцію в ЄС. Зокрема Урсула фон дер Ляєн заявила про підготовку 21 пакета санкцій проти Росії та гостро засудила атаку.

Після падіння російського дрона на житловий будинок у Галаці президент Румунії Нікушор Дан у терміновому порядку скликав засідання Вищої ради національної оборони. Румунський лідер заявив, що Бухарест готує адекватну відповідь на дії Москви. Він також підкреслив, що румунська влада не миритиметься з ситуаціями, у яких Росія ставить під загрозу безпеку та життя громадян Румунії.