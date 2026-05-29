Главная Новости дня Путин заявил, что в дом в Румынии якобы попал украинский дрон

Путин заявил, что в дом в Румынии якобы попал украинский дрон

Дата публикации 29 мая 2026 19:42
Путин заявил, что в дом в Румынии якобы попал украинский дрон
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал инцидент с падением беспилотника в Румынии, заявив, что его происхождение якобы связано с Украиной. Он утверждает, что окончательные выводы можно делать только после экспертизы обломков. Также Путин заявил о готовности РФ присоединиться к расследованию при условии передачи соответствующих материалов.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Путина в пятницу, 29 мая.

Путин заявил, что якобы украинский дрон попал в дом в Румынии

Сегодня, 29 мая, Путин сделал заявление во время брифинга для прессы на полях саммита ЕАЭС в Астане. По его словам, ему доложили об инциденте с дроном, который упал на территории Румынии.

"Никто не может утверждать, какое происхождение БпЛА до экспертизы обломков", — заявил Путин, подчеркнув, что без исследования делать выводы преждевременно.

В то же время он предположил, что в Румынии мог произойти инцидент с участием украинского беспилотника.

Отдельно он отметил, что Россия готова присоединиться к "объективному расследованию", если получит обломки дрона, который упал в Румынии.

"Кто в Румынии утверждает, что это российский дрон? Многие — это никто. Конкретные имена... Госпожа Урсула фон дер Ляйен не была в Румынии, она же не исследовала обломки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или иной летательный аппарат, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата.

Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Балтии залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Ой, беда, русские идут, бьют. Потом через короткое время выяснялось, что это не имеет ничего общего с российскими летательными аппаратами", — сказал российский диктатор.

Новини.LIVE информировали, что Румыния высылает российского консула и закрывает генконсульство РФ в Констанце после инцидента с падением дрона в Галаце. Решение принял Президент Никушор Дан по итогам заседания Совета национальной безопасности, созванного из-за взрыва в жилом доме и ранения гражданских.

Новини.LIVE также сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на попадание российского дрона в жилой дом в Румынии. Он подчеркнул, что такие удары представляют угрозу не только Украине, но и соседним государствам. Зеленский призвал к усилению санкций и заявил, что Украина готова оказать помощь Румынии.

владимир путин Румыния Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
