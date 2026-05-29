Путін заявив, що в будинок у Румунії нібито влучив український дрон

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував інцидент із падінням безпілотника в Румунії, заявивши, що його походження нібито пов’язане з Україною. Він стверджує, що остаточні висновки можна робити лише після експертизи уламків. Також Путін заявив про готовність РФ долучитися до розслідування за умови передачі відповідних матеріалів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Путіна у п'ятницю, 29 травня.

Путін заявив, що нібито український дрон влучив у Румунії

Сьогодні, 29 травня, Путін зробив заяву під час брифінгу для преси на полях саміту ЄАЕС в Астані. За його словами, йому доповіли про інцидент із дроном, який впав на території Румунії.

"Ніхто не може стверджувати, яке походження БпЛА до експертизи уламків", – заявив Путін, наголосивши, що без дослідження робити висновки передчасно.

Водночас він припустив, що в Румунії міг статися інцидент за участю українського безпілотника.

Читайте також:

Окремо він зазначив, що Росія готова долучитися до "об’єктивного розслідування", якщо отримає уламки дрона, який впав у Румунії.

"Хто в Румунії стверджує, що це російський дрон? Багато хто — це ніхто. Конкретні імена... Пані Урсула фон дер Ляєн не була в Румунії, вона ж не досліджувала уламки цього дрона. Ніхто не може сказати, якого походження той чи інший літальний апарат, доки не проведено експертизу цього літального апарата.

Адже ми знаємо, що й до Фінляндії залітали українські дрони, і до Польщі, і кудись до країн Балтії залітали українські дрони. Перша реакція була точно така сама, як зараз ось у Румунії. Ой, біда, росіяни йдуть, б’ють. Потім через короткий час з'ясовувалося, що це не має нічого спільного з російськими літальними апаратами", — сказав російський диктатор.

Новини.LIVE інформували, що Румунія висилає російського консула та закриває генконсульство РФ у Констанці після інциденту з падінням дрона в Галаці. Рішення ухвалив Президент Нікушор Дан за підсумками засідання Ради національної безпеки, скликаного через вибух у житловому будинку та поранення цивільних.

Новини.LIVE також повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на влучання російського дрона в житловий будинок у Румунії. Він наголосив, що такі удари становлять загрозу не лише Україні, а й сусіднім державам. Зеленський закликав до посилення санкцій і заявив, що Україна готова надати допомогу Румунії.